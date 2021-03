Test F1 2021, day-2: Ricciardo in testa, problemi per Hamilton e Vettel

Seconda giornata di test sul circuito del Bahrein, in vista della nuova stagione di Formula 1. Mattinata poco movimentata in pista con Daniel Ricciardo che, al pari di quanto accaduto nella mattinata di ieri, ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1.32.215. Alle sue spalle Fernando Alonso con lo spagnolo che sarà protagonista anche nel pomeriggio alla guida della sua Alpine. Tempi poco indicativi con Perez che ha chiuso in terza posizione mentre al quarto posto c'è Latifi con la Williams. Buona mattinata per Tsunoda che ha chiuso in quinta posizione mostrando subito una certa confidenza con la sua Alpha Tauri.

Alle spalle del giappone c'è Carlos Sainz che ha concetrato le sue attenzioni sul passo gara completando quasi 60 a giri a bordo della sua Ferrari. Nel pomeriggio lo spagnolo verrà sostituito da Leclerc. Problemi per Mercedes e Aston Martin: Lewis Hamilton ha provocato la bandiera rossa a causa di un'escursione alla penultima curva e sul passo non ha brillato. Il sette volte campione del mondo non è andato oltre l'ottava posizione. Pochissimi giri per Sebastian Vettel che è rimasto ai box per molto tempo a causa di un problema occorso alla sua monoposto. Nel pomeriggio scenderà in pista Stroll al posto del tedesco. Settimo posto per la Haas di Mazepin mentre Giovinazzi ha chiuso in nona posizione confermando i passi avanti dell'Alfa Romeo.