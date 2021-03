Test F1 2021, day-1: Verstappen davanti a tutti

E' andata in archivio la prima giornata di test Formula 1 sul circuito del Bahrein. Davanti a tutti c'è Max Vertsappen che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.30.674. Pomeriggio proibitivo nelle prime due ore, a causa della tempesta di sabbia che ha sporcato la pista, che non ha intaccato la bontà del lavoro dell'olandese, apparso decisamente in palla sia sul giro secco che sul passo. Alle sue spalle c'è Lando Norris a decimi di distacco, pomeriggio produttivo anche per il pilota inglese della McLaren che ha preso il posto di Daniel Ricciardo. Il pilota australiano ha chiuso davanti a tutti in mattinata mentre, considerando la classifica complessiva, si è piazzato al settimo posto. In terza posiziobe c'è Esteban Ocon che ha girato tutta la giornata mentre domani sarà la volta di Fernando Alonso, atteso il suo ritorno.

Buon inizio anche per la Aston Martin di Stroll e Vettel con il pilota canadese che ha chiuso la prima giornata di test al quarto posto mentre il tedesco, protagonista in mattinata, non è andato oltre il tredicesimo posto mostrando, però, un gran potenziale. Passi avanti, nel pomeriggio, anche per la Ferrari con Sainz che ha chiuso in quinta posizione facendo segnare il suo miglior giro nel finale. Leclerc ha girato in mattinata piazzandosi all'undicesimo posto. Giornata interlocutoria per la Mercedes che, dopo i problemi della mattinata occorsi a Bottas, ha visto scendere in pista Lewis Hamilton ma il sette volte campione del mondo non è andato oltre il decimo posto complessivo.

Bene l'Alpha-Tauri con l'ottavo posto di Gasly e il nono posto del debuttante Tsunoda, davanti a loro Giovinazzi che si è mostrato subito a suo agio. Raikkonen dodicesimo mentre le due Haas hanno chiuso la prima giornata in terzultima e penultima posizione con Mazepin davanti a Schumacher.