Test F1 2021, day-1: Ricciardo il più veloce della mattinata

Prima mattinata di test Formula 1 che è andata in archivio sul circuito del Bahrein. Le prime quattro ore hanno visto in testa Daniel Ricciardo che sembra aver cominciato molto bene la sua avventura con la McLaren: 1.32.203 per il pilota australiano che ha chiuso le prime quattro ore di testa davanti all'Alpha Tauri di Gasly, distante solo pochi millesimi dall'ex prima guida della Renault. A completare il podio virtuale della mattinata c'è la Red Bull di Max Verstappen con il pilota olandese che è stato protagonisti di alcuni lunghi alla prima curva. Tanti errori, soprattutto al primo settore, dai parte di alcuni piloti a causa della notevole quantità di sabbia alzata dal vento.

Al quarto posto della prima mattinata c'è Ocon con sette decimi e mezo di ritardo dal suo ex compagno di squadra mentre in quinta posizione, ad un secondo di distacco dalla prima posizione, c'è la Ferrari di Charles Leclerc. Tante novità portate dalla Scuderia di Maranello che, nel pomeriggio, vedrà Carlos Sainz alla guida per la seconda parte di test. Negli ultimi minuti, però, problema per Leclerc che ha parcheggiato la monoposto a causa di un problema di affidabilità. Sesto posto per Kimi Raikkonen che è si è concentrato molto sul lavoro di raccolta dati mentre alle sue spalle c'è Sebastian Vettel con la Aston Martin. Pochi giri per la Haas e la Mercedes con Mick Schumacher e Valtteri Bottas che sono scesi in pista solo nell'ultima ora e mezza concentrando le attenzioni sul lavoro di messa a punto. Alle ore 13 italiane comincerà la seconda parte della prima giornata.