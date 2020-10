Gp Catalogna, Moto 3: Arbolino il più veloce e pole italiana

La prima pole position di giornata parla italiano. La Moto3 vede in pole un super Arbolino che stampa il tempo di 1:47:762 e domani a mezzogiorno scatterà dalla prima casella. Seconda casella per il poleman a Misano Fernandez con la KTM che continua ad essere davvero veloce. Terza casella per Rodrigo e attenzione all'argentino: variabile impazzita e uno che potrebbe dare una carenata di troppo allo start.

Quarta casella per il leader del Mondiale Arenas, ancora non perfetto. Quinta posizione per il pilota di casa Masia e attenzione al catalano altro dalla carenata facile. Sesto Antonelli e ci fa solo piacere rivedere Niccolò tra i primi con la moto del team SIC58. Settimo Salac redivivo in questa stagione, dopo che la scorsa aveva fatto vedere delle cose interessanti. Ottavo Toba e può sorridere, nono Binder e finalmente parte meglio rispetto al solito e, se facesse la sua solita gara di rimonta, attenzione alla sua moto per la vittoria. Decimo Garcia e solo undicesimo Migno, dopo una bella Misano.

Gli altri italiani: tredicesimo Foggia, quindicesimo Fenati, diciasettesimo Vietti e gara che dovrà essere tutta all'attacco per Celestino se vuole dire la sua per il Mondiale. Ventiquattresimo Ogura, malissimo per il giapponese.