Gp Qatar: Prime libere della Moto3 a tutta Italia

Partita ufficialmente la nuova stagione delle moto con una Moto3 molto italiana. Prima sessione che vede volare i nostri piloti con due Honda davvero veloci. Miglior tempo per Foggia in 2:05:414 e tempo non altissimo per una pista davvero lunga. Staccato di 970 millesimi, il nostro secondo pilota Migno in versione bellissima.

Terzo tempo per Tatay che deve mostrare se stesso e il secondo di ritardo dimostra che deve trovare la velocità. Quarto Suzuki alla ricerca di se stesso, quinto il nostro Riccardo Rossi che deve dimostrare di essere cresciuto e sesto altro italiano rookie Surra. Settima casella per Fellon e solo ottavo Masia da cui è lecito aspettarsi di meglio. Nono Holgado, altro rookie, e decimo Toba.

Seconda sessione che parla spagnola: 2:04:920 di Guevara che domina la sessione davanti a McPhee ed entrambi in Q2 momentaneo, dopo una mattinata da dimenticare. Foggia chiude terzo tempo e Q2 meritato e difficile che non lo prenda. Quarto Suzuki molto bene il giappo-riccionese, quinto Garcia che riscatta una mattinata nera.

Sesto Migno in leggero miglioramento sui tempi e settimo Masia in risalita. Solo ottavo Tatay comunque in Q2, nono Artigas e anche lui riscatto dalla mattina e decimo Rossi Riccardo in Q2, dopo non averlo mai centrato la scorsa stagione. Undicesimo Toba, dodicesimo Yamanaka, tredicesimo Kelso e quattordicesimo Oncu a chiudere il momentaneo Q2.