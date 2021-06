Gp Olanda: Classifica combinata Moto3 per le qualifiche

Terza sessione in archivio e classifica dei tempi per affrontare la Q1 e la Q2 che diventa chiara. Miglior tempo per Suzuki che conferma un secondo round già preso ieri. Bravissimo Binder a chiudere con il secondo miglior tempo, anche se entrambi i piloti nella mattinata hanno faticato.

Migliora i tempi il nostro Foggia che accede al Q2 e tempo stellare nella terza sessione (migliore in sessione singola). Quarto Fenati in Q2, ma attenzione a Romano che si conferma il secondo più veloce della mattinata. Quinto Migno e tre italiani in Q2 veloci, ma Andrea migliora peggiora il suo tempo. Sesto Garcia per una terza sessione molto in palla per il pilota spagnolo.

Settimo un Rodrigo non perfetto, ma occhio in qualifica al pilota argentino con pista più calda. Ottavo McPhee e Q2 preso per una buona terza sessione anche per lui. Nono Oncu, autore di un tempo tra i primi della sessione. Decimo il rookie Bartolini e primo Q2 per lui alla prima gara. In Q2 anche Antonelli, Alcoba, Toba e Acosta.

Delusione Masia e Guevara come Nepa tutti in Q1.