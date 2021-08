Gp Silverstone: Tripletta azzurra Fenati,Antonelli e Foggia

Tripletta italiana in Moto3. Torniamo protagonisti in casa loro e facciamo tutte le gare in Inghilterra grazie. Una gara pazzesca che Fenati domina dalla prima curva e si mette a fare il leprotto bisestile davanti a tutti. Un weekend perfetto del nostro pilota e del team di Biaggi.

Ma la notizia bellissima è solo Antonelli: seconda posizione molto pesante, con una mano rotta e una gara dove è stato li a combattere e ha fatto il meglio che poteva fare. Terza casella per Foggia che batte sul traguardo un Guevara che deve accontentarsi della quarta posizione, ma rimane una bella gara. Unico dispiacere Migno che ha avuto un problema al cambio quando era terzo e la sfortuna lo perseguita.

Quinto un molto positivo Suzuki con una gara assolutamente da protagonista e mostra di essere veloce e combattivo. Sesto Masia dopo il disastro in Austria e una prova tranquilla. Settimo Binder non perfetto nelle sue famose rimonte. Ottavo Oncu e unica KTM positiva e nono un Riccardo Rossi davvero favoloso. Decimo Tatay che vola.

Chiude undicesimo Acosta e sedicesimo Garcia che perde occasione dopo la bella prova in Austria.