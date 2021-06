Gp Olanda: Pole position per Alcoba in Moto3

Moto3 che da la prima griglia delle gare del weekend. Pole position per Alcoba ed è una pole incredibile per un pilota che non ha brillato nelle libere. Seconda casella per un ottimo Fenati che stupisce e attenzione al nostro pilota che si mostra davvero veloce. Terza casella chiude Foggia in un fine settimana perfetto per lui e per la sua Leopard.

In Q1 avevano passato il taglio Masia, Artigas, rivelazione Fellon e Guevara. Quarta casella per un ottimo Garcia che salva delle libere belle a metà per il vincitore in terra catalana. Quinto si rivede un Toba che va a tratti in questa stagione.

Sesta casella per Rodrigo: limiti evidenti del pilota argentino su pista da guidare. Settima la Tigre Antonelli e occhio ad un pilota che su una gara di gruppo potrebbe regalare sorprese. Ottavo Binder che cancella delle libere belle e una qualifica pessima, ma partendo da dietro potrebbe essere un pilota da considerare. Nono Artigas che riscatta il Q1 ottimo e decimo Masia ed entrambi fanno vedere che le libere sono cancellate. Undicesimo McPhee e solo dodicesimo Suzuki.