Gp Stiria: Pedro Pedro Pedro Pedro Pe. Vince Acosta in Moto3

Grande gara di Moto3. Una partenza che dice che a giocare per la vittoria sono solo due Garcia e Acosta. Talento contro intelligenza: il primo domina la gara e mette esperienza, ma il rookie terribile ci sa fare. Ultimo giro al limite con contatto prima Garcia che mette fuori Acosta, poi Pedro tira una staccata a Sergio che scivola e mette Acosta e la KTM sulla strada della vittoria e di prendere punti importanti mondiali.

Garcia chiude comunque secondo, nonostante la caduta e sfrutta il vantaggio che aveva sul duo Fenati-Masia. Romano che timbra il podio e prende un bronzo importante e sofferto contro un Masia quarto al traguardo e beffato di poco. Premia la scelta di questi quattro con la gomma rain, nonostante pista mezza e mezza. Quinto Sasaki in una gara anonima e costante in quella posizione. Sesto Binder: uno dei pochi ad azzardare la slick e scelta che ha fatto bene nella parte finale di gara per la sua rimonta.

Settimo un ottimo Yamanaka, ottavo Kunii in una bella prestazione. Chiude nono Koefler su una pista che lo vede sempre protagonista. Decimo un Fernandez davvero ottimo.

Ancora male Migno e Suzuki in un weekend austriaco da dimenticare per entrambi.