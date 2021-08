Gp Stiria: Pole position per Oncu in Moto3

Prima di parlare ed analizzare la Moto3 e le sue qualifiche, volevo spendere due parole sulla decisione del ritiro di Rossi. La scelta di Vale era scontata, ma non ci volevamo pensare: il suo palmares è inutile citarlo così come i duelli con Biaggi, Capirossi e Gibernau. Il suo fallimento in Ducati e le sue vittorie in Honda e Yamaha sono nella memoria di tutti e, solo una parola, GRAZIE VALE, GRAZIE DOTTORE, GRAZIE MAGICO 46 di tutto con le lacrime agli occhi.

Nella Moto3, pole a sorpresa per Oncu che piazza una KTM con il miglior tempo e sorride davvero. Una pole inaspettata davanti a Garcia secondo e che mostra davvero talento e terzo il nostro Fenati su una pista che potrebbe davvero esaltarlo.

Quarta casella per Alcoba che precede Acosta solo quinto, ma il leader del Mondiale sappiamo essere letale se deve fare gara in rimonta e in gruppo. Sesto un positivissimo Guevara da qualche gara, sesto Foggia e una Leopard che deve ritrovare la grinta in questa seconda parte di stagione, ottavo Masia sempre uno da grossi casini in partenza e nono Binder e anche per lui occhio al discorso rimonta. Chiude decimo Rodrigo in ritardo.

Solo undicesimo Antonelli, quattordicesimo Suzuki e solo sedicesimo un Migno ancora in ritardo.