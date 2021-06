Moto Gp, Olanda: Moto3 divisa tra Foggia e Suzuki

In archivio le due sessioni della Moto3 con Italia e Giappone protagoniste.

Nella prima sessione, vola Foggia in 1:41:748 e super tempo del pilota Leopard che si mette davanti a Binder di 70 millesimi. Tempo terzo per Migno e due italiani in prima fila con Andrea staccato di 338 millesimi e deve cercare la velocità. Quarta casella per il nostro Fenati con un bel tempo e quinto un Rodrigo non perfetto. Sesto il nostro Antonelli e, finalmente, la Tigre ruggisce, settimo Acosta un po indietro e ottavo Suzuki. Nono McPhee ancora in crisi e decimo Nepa per Italia protagonista assoluta.

Seconda sessione che vede un super Suzuki in 1:41:568 e migliora di poco il tempo della mattinata. Binder ancora secondo di soli 89 millesimi e Q2 da seguire per lui. Terzo Foggia staccato di 436 millesimi e paga il passo gara. Quarto Migno che si mantiene sui livelli della mattinata e dimostra di poter essere da seguire. Quinto Masia che si ritira su dopo una mattinata anonima e sesto il nostro Fenati: da capire se Romano ne avrà per la qualifica. Settimo McPhee che guadagna un po sul passo gara e ottavo si rivede Toba. Nono Nepa e decimo Antonelli in Q2 entrambi e crollo di Acosta e Rodrigo, ma per la combinata al momento sono entrambi in Q2.