Gp Catalogna: Pazza gara Moto3 e la spunta Garcia

Pazza gara della Moto3 a Barcellona. Errori da parte di tutti i piloti, l'ennesima gara di gruppo e tante cadute da McPhee e Migno ancora con uno zero e Guevara che cade all'ultimo giro.

La vittoria va ad un ottimo Garcia che gioca benissimo le sue carte e riesce a mettersi in mezzo a tutti i suoi compagni e a risalire. Seconda casella per Alcoba che guida al limite nelle fasi finali di gara, ma riesce a confermare di essere un buon pilota. Terza casella per Masia che risale nella seconda parte di gara e a cinque giri dalla fine si piazza li davanti.

Quarto un Oncu davvero spettacolare e seconda rimonta che riesce in questa gara dopo il catalano Masia. Quinto si piazza Binder di prepotenza che poteva anche vincere a dire il vero come Rodrigo che chiude sesto, ma sbaglia da solo ad un paio di giri dalla fine per tentare di capire come poter vincere in staccata.

Settimo il leader del mondiale Acosta che salva una pista e una seconda gara dopo il Mugello non perfetta su un tracciato che conosceva poco. Ottavo Antonelli, migliore degli italiani: la tigre non ha il ritmo in gara e fatica davvero troppo. Nono la rivelazione Toba che torna protagonista in questa stagione e decimo Nepa, da cui ci si aspettava di meglio.

Undicesimo Fenati che sbaglia a non stare troppo attaccato al gruppo e sembra davvero faticare. Una gara comunque bellissima come sempre, ma rimane vivo il discorso della tutela dei piloti della Moto3 su una pista larga e che mostra anche i rischi.