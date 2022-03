Gp Qatar: Pole position per Guevara

Moto3 che regala le prime qualifiche con un Q1 pieno di rookie. Migliore prestazione messa a segno da Sasaki che mette la sue esperienza e governa il passaggio in modo agevole. Dietro di lui, nella gara rookie, passano in Q2 Ortolà, Bertelle e Holgado con un tentativo finale pazzesco che esclude il nostro Nepa, fuori di solo 16 millesimi dalla seconda qualifica.

Q2 dove i piloti confermano di essere bravissimi strateghi: pole position all'ultimo secondo per Guevara in 2:04:811 e la GasGas dimostra di essere veloce davvero. Ottima seconda casella per Sasaki e partiva dalla Q1 e dimostra di starci benissimo. Terzo Masia: per il catalano giro ultimo lanciato e un run è bastato.

Quarto Migno e quinto Foggia e dispiacere per i due italiani da cui si poteva aspettarsi di meglio, date le libere e paga però un pessimo ultimo tentativo. Sesto Yamanaka che conferma una crescita pesante.

Settimo McPhee e lo scozzese potrebbe dire la sua se riesce a trovare la partenza, ottavo Garcia e da capire come partirà lo spagnolo del team di Borsoi, nono Suzuki nella sua prima qualifica in Leopard e decimo Ortolà.