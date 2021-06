Gp Catalogna: Pole di Rodrigo in Moto3

Ci aspettavamo lo spettacolo nelle qualifiche ed eccoci serviti. Pole position che va ad un ottimo Rodrigo: il pilota argentino ha già mostrato un bellissimo passo gara ieri e attenzione a non farlo scappare.

Compito che spetta ad Alcoba secondo, ma soprattutto ad Antonelli terzo che può tenere il passo dei primi. In Q1 hanno ottenuto il pass: McPhee che aveva distrutto tutto nella terza sessione, Artigas, Masia (altra delusione della terza sessione) e il nostro Riccardo Rossi. Fuori Garcia, ma soprattutto Migno ed Acosta che dovranno rimontare.

Quarta casella per Nepa e secondo migliore degli italiani e vediamo se parte bene cosa potrebbe fare. Quinto un Guevara molto positivo in questa pista, sesto McPhee che sfrutta il Q1 per migliorare la moto e dimostra di poter avere il ritmo.

Settimo Binder, ma attenzione alle rimonte di questo pilota se parte dal fondo. Ottavo Suzuki e magari potrebbe essere buono dover rimontare e non partire davanti, nono Masia chiamato alla conferma dopo Mugello e decimo Rossi, entrambi arrivati dal Q1 con moto calda.