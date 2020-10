Gp dell'Emilia Romagna, Moto 3: Pole di Fernandez

Moto3 che regala la seconda qualifica a Misano della stagione. Pole position per Raul Fernandez con il tempo di 1:41:705. Pole incredibile dello spagnolo, ma attenzione al secondo e terzo. Seconda posizione per Arbolino staccato di 88 millesimi e terzo Migno in ritardo di 92 millesimi e due italiani che sognano di fare bene e Tony li davanti fa paura.

Quarta casella per Arenas chiamato ad una rimonta seppur meno impossibile e quinto un Celestino Vietti che vuole dimostrare di poter far volare lo Sky Racing Team. Sesta casella per Fenati e vedere Romano su alti livelli non può che fare piacere per un pilota che deve tornare li davanti.

Settimo un ottimo Toba, mentre solo ottavo Suzuki in netta difficoltà. Nono il pericolo Masia e decimo Alcoba e attenzione al rookie della categoria. Dodicesimo il vincitore di settimana scorsa Ogura e undicesimo la Leopard di Foggia.

Una gara domani per nulla scontata dove potrebbe accadere di tutto e ricominciare a far vivere un bellissimo mondiale.