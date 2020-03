GP Qatar, Moto3: dopo la FP3 Fernandez il più veloce

Ultima sessione di prove libere per la Moto3 in questo weekend del Qatar. Ricordiamo che solamente la classe minore e quella intermedia, la Moto2, correranno a Doha perché i team e i piloti erano già nel posto per i test, a differenza di quelli della MotoGP, che probabilmente vedrà l’inizio del Campionato il mese prossimo ad Austin.

Sono 14 i piloti che, grazie ai tempi combinati delle tre sessioni, accedono direttamente alla Q2, la sessione di qualifica in programma nel pomeriggio in cui ci si gioca la pole position.

Negli ultimissimi minuti a disposizione abbiamo assistito ad una timida prova di assalto al tempo, ma i piloti non sono riusciti a migliorare e a guadagnarsi un posto in Q2 a causa dell’elevata temperatura che non ha permesso un buon grip della gomma. Il leader è quindi rimasto Raul Fernandez con la sua KTM, seguito da Darryn Binder e da Sergio Garcia. I primi italiani sono Tony Arbolino (Rivacold Snipes Team) e Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), rispettivamente sesto e settimo. E’ invece nono Romano Fenati, del team di Max Biaggi. L’altro pilota Sky, Celestino Vietti, è dodicesimo.

Attendiamo quindi con ansia le qualifiche, in particolare si prevede una Q1 molto movimentata, perché molti piloti che non sono riusciti a migliorarsi nella mattinata di oggi vogliono dire la loro ed accedere alla lotta per la pole!