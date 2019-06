Formula 1 Gp Francia - Prime libere nel segno delle Mercedes

Dopo il Canada e tutte le polemiche già dette ed espresse per il contatto Hamilton-Vettel e la rabbia del ferrarista, si torna alla pista francese del Ricard, dove lo scorso anno fu una rivalità Ferrari e Mercedes nello scontro tra Seb e Bottas. Nella prima sessione è dominio Mercedes con Hamilton che piazza il miglior tempo con gomma rossa in 1:32:738. Tempo che sembra alto, ma la pista è un po più lunga delle altre e attenzione a come cambia nel pomeriggio. Secondo un ottimo Bottas, dopo un weekend anonimo in Canada: il pilota finlandese si stacca dal compagno di soli 69 millesimi e la dimostrazione di una monoposto tedesca che sa fare il vuoto se vuole.

LeClerc, terza casella per il ferrarista, 373 millesimi di ritardo e una macchina che sui tracciati europei fatica forse in maniera troppo eccessiva. La Ferrari dimostra un grave passo indietro anche con un Vettel solo quinto e una difficoltà abbastanza chiara e visibile. Quarto Verstappen: l'olandese ha una RedBull a singhiozzo, unico limite di una monoposto che se continua potrebbe dare una risposta di competizione alla Mercedes. Sesto gasly in una prova buona per lui. Settime e ottave le McLaren di Norris e Sainz in netta ripresa come nelle prime prove e dimostrazioni almeno fino a Monaco. Nono un ottimo Ricciardo sulla pista di csa Renault e decimo Albon. Il pomeriggio promette di vedere delle novità e una condizione di gara più simile.