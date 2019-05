Formula 1 Gp Monaco- Finalmente il Rosso Ferrari!

Finalmente la Ferrari! Dopo le prime sessioni tutte di dominio Mercedes ed Hamilton, nelle terze libere arriva il dominio rosso. Un Charles LeClerc protagonista a casa sua con gomma rossa in 1:11:265 e questo ci piace. La Ferrari fa la voce grossa con almeno uno dei suoi piloti, in quanto Vettel crolla al quattordicesimo posto e dimostra che qualcosa non va, ma sembra nella testa del pilota. Secondo Bottas staccato di 53 millesimi, ma ci piace comunque così. Il tempo in questo caso conta poco, conta solo aver messo la Rossa davanti. Terzo Hamilton in netto ritardo di 213 millesimi. Quarto Verstappen e quinto Gasly e occhio alle due RedBull in qualifica come incognite assolutamente da controllare e da tenere presenti (Ricciardo lo scorso anno, docet). Sesto il nostro Giovinazzi e un Alfa che vuole dimostrare di essere comprtitiva e magari ambire al Q3. Settima la Toro Rosso di Kvyat e grande attesa per il pilota russo che di solito ci regala belle prove su questa pista. Ottavo Magnussen e la Haas ormai sempre certezza sulla stagione in corso di grande autorevolezza. Nono Raikkonen e non è da escludere una Q3 con protagoniste le Alfa per davvero in top ten e decimo Albon, il quale conferma le ottime seconde libere. Undicesime e dodicesime le Renault, crollo davvero di prestazioni della McLaren. Tra poco le qualifiche alle 15 daranno risposte importanti sulla pole e su una possibile gara.