Moto3 Gp Francia- La pole è di McPhee

Una griglia della Moto3 che regala spunti interessanti nelle prime file. La pole va a McPhee in 1:42:277: lo scozzese potrebbe essere uomo da fuga citando un termine da ciclismo, ma attenzione alle posizioni di rincalzo. Il secondo posto di Arbolino è una bella posizione. il pilota italiano è staccato di 190 millesimi, ma ha fatto sempre molto bene nelle libere e potrebbe essere interessante la sua partenza. Terzo Ogura staccato di 238 millesimi, ma assolutamente da seguire. Attenzione a Suzuki in quarta posizione con il giapponese che potrebbe dare gas ed essere un protagonista della gara. Quinto Rodrigo: l'argentino potrebbe giocare un ruolo di disturbo non da poco e puntare al podio con ampie possibilità. Sesto un ottimo Ramirez ed è una Leopard da tenere in considerazione. Settimo Antonelli: il partire dietro potrebbe essere una buona strategia in gara per seguire le scie di quelli davanti e non pensare a Canet solo quattordicesimo e chiamato alla rimonta. Ottavo Fernandez in KTM, nono si rivede Toba in ombra dopo il Qatar e decimo Garcia. Migno solo undicesimo, tredicesimo tempo per Fenati, molto staccato Foggia. Fuori in Q1 Rossi e Vietti insieme a Masia e Kornfeil. Piccola curiosità per chiudere il cerchio: McPhee aveva vinto il Q1.