GP Cina - In trionfo Hamilton. Altra doppietta Mercedes

Ancora doppietta, ancora Mercedes: Lewis Hamilton si prende anche la gara numero 1000 nella storia della Formula 1. Un GP stradominato dall'inizio alla fine, al cospetto di una Ferrari mai del tutto performante, nonostante una prestazione dei due piloti stavolta ineccepibile. Ci ha provato soprattutto Sebastian Vettel, ci ha provato Charles Leclerc nonostante una strategia molto penalizzante, ci ha provato anche un Max Verstappen, sempre combattivo fino alla fine. Non ce n'è stata per nessuno: weekend di totale dominio e bottino pieno portato a casa. Qui sta la differenza con la Ferrari.

Gara che parte in sordina, con Bottas che manca lo scatto e regala ad Hamilton la testa della corsa, così come Vettel rimane ingabbiato dal finlandese e viene infilato da Leclerc. L'inizio delle rosse è difficile: le Mercedes scappano e nessuno dietro riesce a mantenere il rimo dei pluricampioni del mondo. Il primo episodio chiave arriva al giro 15: undercut di Verstappen alla caccia dello scalpo Ferrari, Vettel risponde al giro successivo e rientra in pista trovandosi l'olandese negli specchietti: Max attacca al tornante ritardando la frenata all'interno, il tedesco sceglie invece la traiettoria all'esterno e all'incrocio si rimette davanti, piazzando il giro veloce alla tornata successiva e liberandosi della Red Bull.

Le hard reggono meno di quanto previsto, tant'è che al 35esimo giro Verstappen ritorna ai box per rimettere le medie. Stessa cosa fanno nelle tornate successive Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Rimane in pista invece Leclerc, che si ritrova in seconda posizione. Il monegasco resiste finché può agli attacchi del finlandese, favorendo il guadagno di Vettel su di loro: alla fine Bottas passa, e quando arriva anche il tedesco Leclerc giustamente ritorna ai box per rimettere le medie.

Davanti Hamilton gestisce senza particolari problemi. Vettel ci prova, ma non riesce praticamente mai a scendere sotto i 3 secondi di ritardo da Bottas. Allo stesso modo dopo due soste dal timing molto discutibile Leclerc si ritrova lontanissimo da Verstappen. Il tedesco inizia benissimo lo stint, ma col passare dei giri cala il ritmo sprofondando oltre i 5 secondi. C'è spazio anche per il giro veloce di Gasly, che si risveglia dal torpore per mettere le soft a 2 giri dalla fine e portare a casa il punto di bonus.

Non c'è più nulla da fare: vince Lewis Hamilton dopo una gara dominata dall'inizio alla fine, secondo Bottas che ha retto senza problemi sui tentativi di avvicinamento di Vettel, terzo. Quarto Verstappen, quinto un Leclerc penalizzato dalla strategia, sesto Gasly. Chiudono la top 10 Ricciardo, Perez, Raikkonen e un ottimo Albon che va a punti.