Moto3 Gp Austin - La pole parla italiano con Antonelli

La Moto3 in un sabato bagnato ci regala l'annullamento delle terze libere, ma ci consegna delle bellissime qualifiche. Il nostro tricolore sventola sullo stato texano, sotto la pioggia è Antonelli a mettere la sua moto, con il nome e il logo SIC58, davanti a tutti gli altri in 2:31:346. Bella prestazione di Fernandez, secondo tempo in Q1, secondo nelle qulifiche a mezzo secondo dal leader. Terzo un ottimo Rodrigo, staccato di 183 millesimi, ma capace di compiere un weekend davvero perfetto nell'attesa della gara. Quarto Masia, in crescita davvero e in ritardo di pochissimo dalla prima fila, quinto Binder meraviglioso nel Q1 e si riesce a confermare interessante come pilota nelle qualifiche. Sesto Canet, migliorato drasticamente dalle libere e che riesce a mettere a segno una qualifica degna di lui e della sua classifica iridata. Settimo Suzuki e doppia gioia per il team SIC58 che si regala una gara domani con due piloti nei primi dieci. McPhee è ottavo, piazzamento che lo rende pericoloso nella gara in rimonta. Nono Lopez in crescita in tutto il weekend e decimo Ramirez, dopo il Q1 preliminare.Undicesimo Dalla Porta, tredicesimo Migno e quattordicesimo Foggia. Cadono in classifica Arbolino e Kornfeil, mentre Vietti non passa neanche in Q2. Attenzione alla gara domani che potrebbe regalare una gioia bellissima all'Italia motoristica.