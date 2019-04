Moto3 Gp Qatar- Vittoria di sol Levante con Toba nel tramonto del Qatar

La Moto3 ci reagala il primo spettacolo nel deserto al tramonto del Qatar. Losail regala una grande prestazione del giapponese Toba, prima vittoria per un pilota del Sol Levante in Moto3, con una guida perfetta lottando curva dopo curva, ma tirando una perfetta staccata sul passaggio finale del traguardo.

Secondo un ottimo Dalla Porta, il quale pecca troppo di presunzione pensando di essere abbastanza veloce da trovare il vantaggio nell'ultimo giro. Terzo il mattatore Canet di libere e qualifiche del team di Max Biaggi, ma una gara in difficoltà e forse in leggero fuori ritmo. Quarto posto con una rimonta fantastica dalle retrovie di Ramirez, assoluta nota lieta della giornata.Quinto un favoloso Vietti del team Sky che attende e fa la sua gara davvero onesta, ma davvero perfetta. Sesto un ottimo Arenas, seppur poteva dare qualcosa in più nella prima parte di gara. Settimo un buonissimo esordio da rookie di Fernandez. Ottavo un ottimo Antonelli, anche se sembrava potesse dare sensazioni diverse e sembrava davvero il più veloce del gruppo dei primi, mentre nono Fenati al rientro, ma poteva essere diverso il risultato se non capiva male una comunicazione della direzione gara e non faceva da solo la penalità.

Decimo un buon Kornfeil. Bene Migno che risale dopo un contatto alla partenza sedicesimo e non prende nessun punto. Dodicesimo con una bella prestazione lo spagnolo Lopez. Una gara davvero bella su un circuito in buono stato nel tramonto, una gara davvero in gruppo e con i piloti davvero equilibrati e senza nessuno che ha dimostrato di poter fuggire in solitaria.