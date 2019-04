Moto3 Gp Qatar- Pole di Canet straordinario

Una Moto3 che, dopo l'antipasto, ci serve un bellissimo piatto principale per usare una metafora culinaria. Il protagonista della giornata si chiama Canet che si prende la pole position dopo una splendida prestazione in tutti e due i giorni e mette a cronometro un 2:05:883. Lo spagnolo dimostra la sua immensa classe e porta a casa la pole davanti a Dalla Porta, autore di un time attack nel finale pazzesco e staccato di circa 100 millesimi dal leader. Terzo posto di un favoloso Toba, protagonista assolutamente in positivo, protagonista di parecchi caschi rossi in tutti i settori della pista. McPhee, dopo una Q1 chiusa con il secondo tempo di 2:06:718, si prende un quarto posto assolutamente inaspettato date le libere. Bravissimo Antonelli, quinto nonostante una caduta nella prima parte e riesce a chiudere la seconda metà di qualifica in modo davvero perfetto sulla sua pista. Arenas si dimostra in crescita con il sesto posto, settimo un grandissimo Arbolino con tempi interessanti messi a segno, mentre ottavo Vietti, autore del miglior tempo nella Q1 in 2:06:689, perfetto nella seconda qualifica. Nono Perez in crescita come già fatto vedere nella mattinata, Fernandez decimo, dopo la quarta posizione e il passaggio al pelo in Q2. Undicesimo Fenati, uscito dal box per il run 2 troppo tardi e ha preso la bandiera a scacchi prima che si lanciasse nel suo giro cronometrato. Dodicesimo Rodrigo, il quale salva il salvabile nei due giorni, seguono Masaki,Kornfeil, Ogura (terzo nel Q1), Foggia e Ongu. pessima prova per Masia e Ramirez usciti nella Q1, dove ne passavano solo quattro. domani gara alle 15 ora italiana.