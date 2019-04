Moto3 Gp Qatar terze libere- Canet domina nella classifica combinata

Moto3 che chiude il terzo turno delle libere e mette in chiaro la griglia per le qualifiche del pomeriggio. Nella terza sessione, bellissima prova di Perez e Toba, con il primo che mette a referto una ottima serie di caschi rossi in secondo e terzo settore.

Prova sontuosa del giovane turco Can, vincitore della rookies cup lo scorso anno e matricola giovanissima in Moto3, il quale stacca il pass per il Q2. Nella combinata, vola Canet in 2:04 e si mette come favorito per la sessione di qualifica e la pole. Italia presente con il secondo posto per Fenati, autore di una ottima mattinata ieri, terzo Antonelli in un circuito a lui molto amico nelle ultime edizioni di Losail.

Attenzione a Migno in quarta casella, in crescita costante dopo le elusioni patite nella scorsa stagione e protagonista interessante. Quinto Rodrigo, anche lui serio candidato alla pole e alla prima fila, sesto Kornfeil con qualche problema nelle terze libere. Settima casella per Dalla Porta con la Leopard, ottavo Arbolino in una buona due giorni, nono Masaki e decimo Arenas, in salita nella terza sessione. Undicesimo Toba e dodicesimo Perez, ma come detto assoluti protagonisti delle terze libere che hanno aiutato a sancire la loro presenza in Q2, come per Can tredicesimo e chiude la Q2 il quattordicesimo Foggia, autore di una caduta senza conseguenze. Crisi nera del duo spagnolo Masia e Ramirez che andranno nella Q1 come il nostro Vietto.

Alle 16 circa le qualifiche di una Moto3 che preannuncia spettacolo.