Assen: a Bastianini piace la pole

Le tre sessioni di prove libere della Moto3 ad Assen sono state abbastanza equilibrate, con Danny Kent sempre in testa e alle sue spalle Romano Fenati e Jorge Navarro. Era facile immaginare una prima fila composta da questi tre piloti e per gli italiani c’era la speranza che Fenny tirasse fuori quel qualcosa in più che gli avrebbe fatto guadagnare la pole position. Non è proprio andata così.

Le qualifiche hanno visto un grande Enea Bastianini, che a 4 minuti dal termine delle prove si è messo davanti ad Hanika e Kent, mentre Fenati per tutto il turno non è sembrato pericoloso e così veloce da metterli in pensiero. Negli ultimissimi minuti non succede un granchè, tranne che per il secondo posto di Jorge Navarro, terzo Karel Hanika. Partono domani dalla seconda fila Danny Kent, Isaac Vinales e Miguel Oliveira. Settimo Fabio Quartararo e solamente ottavo Romano Fenati. Ma il tifo italiano è per Enea Bastianini, che con le pole position ci ha preso gusto, visto che questa è la seconda consecutiva. Il suo tempo di 1’41’’283 è di più di 3 decimi veloce rispetto a quello di Navarro. Domani ne vedremo delle belle!

LA CLASSIFICA

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 219.1 1'41.283

2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.1 1'41.618 0.335 / 0.335

3 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1'41.683 0.400 / 0.065

4 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 218.0 1'41.699 0.416 / 0.016

5 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 216.7 1'41.794 0.511 / 0.095

6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 219.2 1'41.805 0.522 / 0.011

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.4 1'41.811 0.528 / 0.006

8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.5 1'41.846 0.563 / 0.035

9 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 218.9 1'41.980 0.697 / 0.134

10 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 213.9 1'42.202 0.919 / 0.222

11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.0 1'42.278 0.995 / 0.076

12 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 216.5 1'42.325 1.042 / 0.047

13 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 216.1 1'42.339 1.056 / 0.014

14 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 219.4 1'42.345 1.062 / 0.006

15 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 215.7 1'42.371 1.088 / 0.026

16 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 214.1 1'42.397 1.114 / 0.026

17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.6 1'42.413 1.130 / 0.016

18 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 217.8 1'42.442 1.159 / 0.029

19 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 217.1 1'42.445 1.162 / 0.003

20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 217.9 1'42.462 1.179 / 0.017

21 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 215.3 1'42.528 1.245 / 0.066

22 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 221.6 1'42.675 1.392 / 0.147

23 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 215.8 1'42.743 1.460 / 0.068

24 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 216.9 1'42.803 1.520 / 0.060

25 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 217.2 1'43.016 1.733 / 0.213

26 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 214.2 1'43.128 1.845 / 0.112

27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 216.2 1'43.257 1.974 / 0.129

28 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.3 1'43.262 1.979 / 0.005

29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 213.2 1'43.397 2.114 / 0.135

30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 216.3 1'43.438 2.155 / 0.041

31 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 211.9 1'43.665 2.382 / 0.227

32 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.6 1'43.871 2.588 / 0.206

33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 216.0 1'43.988 2.705 / 0.117

34 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.1 1'44.442 3.159 / 0.454

35 25 Jorel BOERBOOM NED FPW Racing Kalex KTM 207.2 1'46.694 5.411 / 2.252

36 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 201.1 1'46.710 5.427 / 0.016