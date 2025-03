GP Catalogna: prima pole di carriera per Bastianini

Grande Italia e grande Enea Bastianini nelle qualifiche della Moto3 quest’oggi al Montmelò. Ci si aspettava di vedere delle belle prestazioni dei piloti del nostro tricolore, che già durante le prove libere avevano dimostrato di esserci.

Quasi subito Enea Bastianini si è portato in testa e poi è stato raggiunto da Niccolò Antonelli che ha segnato lo stesso identico tempo. A tre minuti dal termine lo schermo si riempie di caschi rossi. Fabio Quartararo è il primo a far segnare il miglior tempo nel finale, che si lascia dietro Jorge Navarro. Ma Bastianini non ci sta e, con un tempo formidabile che vale il nuovo record del circuito, 1’50’’137, porta a casa la sua prima pole position di carriera.

Prima pole di carriera per il pilota romagnolo, secondo posto per Kent, terzo per Navarro che ha fermato il cronometro solamente 8 millesimi prima di Antonelli, quarto. Quinto Miguel Oliveira, sesto Efren Vazquez e settimo Fabio Quartararo. Peccato per Romano Fenati, solamente tredicesimo, ma che in gara sa come recuperare. Francesco Bagnaia partirà diciasettesimo, Andrea Locatelli diciannovesimo, Andrea Migno ventunesimo e Alessandro Tonucci ventiquattresimo.

CLASSIFICA

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 236.5 1'50.137

2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 235.7 1'50.281 0.144 / 0.144

3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.2 1'50.840 0.703 / 0.559

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 236.6 1'50.848 0.711 / 0.008

5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 235.6 1'50.857 0.720 / 0.009

6 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 234.0 1'50.894 0.757 / 0.037

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.3 1'50.896 0.759 / 0.002

8 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 232.7 1'51.113 0.976 / 0.217

9 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 227.8 1'51.265 1.128 / 0.152

10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 241.6 1'51.290 1.153 / 0.025

11 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 233.4 1'51.517 1.380 / 0.227

12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1'51.528 1.391 / 0.011

13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.1 1'51.551 1.414 / 0.023

14 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 235.0 1'51.586 1.449 / 0.035

15 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 229.8 1'51.597 1.460 / 0.011

16 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 232.4 1'51.721 1.584 / 0.124

17 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 233.4 1'51.772 1.635 / 0.051

18 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 234.1 1'51.822 1.685 / 0.050

19 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 235.3 1'51.833 1.696 / 0.011

20 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 233.6 1'51.914 1.777 / 0.081

21 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.0 1'52.137 2.000 / 0.223

22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.1 1'52.149 2.012 / 0.012

23 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 230.5 1'52.172 2.035 / 0.023

24 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 232.3 1'52.191 2.054 / 0.019

25 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 233.9 1'52.283 2.146 / 0.092

26 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 234.5 1'52.459 2.322 / 0.176

27 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 229.1 1'52.564 2.427 / 0.105

28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 233.6 1'52.620 2.483 / 0.056

29 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 234.9 1'52.752 2.615 / 0.132

30 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 230.0 1'52.813 2.676 / 0.061

31 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 234.8 1'52.869 2.732 / 0.056

32 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 233.0 1'53.023 2.886 / 0.154

33 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 230.3 1'53.203 3.066 / 0.180

34 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 229.3 1'53.473 3.336 / 0.270