Moto3, al Mugello Oliveira vince una combattuta gara

Il Mugello regala sempre emozioni, così come le gare della Moto3. I giovani piloti ci hanno abituati ormai a durissime bagarre, che danno spettacolo e fanno divertire gli appassionati, con vittorie decise non solo all’ultimo giro, ma addirittura all’ultima curva. A vincere il combattutissimo Gran Premio d’Italia oggi è stato Miguel Oliveira, portatosi in testa proprio sul finale. Grande festa per il pilota del Team Ajo, che è il primo portoghese a vincere al Mugello. Finalmente ritrovato, Oliveira ha battagliato per tutta la gara fino al trionfo sotto la bandiera a scacchi, beffando anche i più giovani piloti di casa. Come di consueto accade in Moto3 infatti, c’è molta Italia nelle posizioni di testa. Proprio due dei nostri portacolori hanno concluso la gara al fotofinish, che assegnava l’ultimo gradino del podio: Romano Fenati e Francesco Bagnaia si sono ritrovati sulla linea del traguardo appaiati e, sul filo del millesimo il podio è andato al pilota dello Sky Racing Team VR46. Può festeggiare anche l’Italia dunque, che porta di nuovo un pilota tricolore sul podio.

Tra Oliveira e Fenati si è piazzato Danny Kent. Il leader iridato, con il secondo posto di questa gara conferma il primato, allungando in classifica su Enea Bastianini, secondo nella generale ma solo quinto qui al Mugello. Bene anche gli altri italiani nella gara di casa, alcuni dei quali sono stati protagonisti nelle posizioni di testa. A combattere a lungo tra i primi c’è stato anche Niccolò Antonelli, a tratti anche leader. Molto combattivi ed indubbiamente presenza fissa i nostri giovani talenti, che anche oggi hanno dato spettacolo. È mancato all’appello Fabio Quartararo, solo undicesimo in qualifica e autore di una scivolata a metà gara che lo ha fermato prima della bandiera a scacchi.

LA GARA – Si spegne il semaforo e scattano bene i due piloti del team Leopard, ma Danny Kent riesce a tenere la testa. Romano Fenati però è lì e riesce ad agguantare la seconda posizione. C’è molta Italia però nelle posizioni di testa, proprio perché Francesco Bagnaia riesce a beffare Ono e intanto arrivano anche Niccolò Antonelli ed Enea Bastianini.

C’è molta bagarre nei primi giri, con i primi otto piloti che lottano per la vittoria. A prendere la testa della gara si alternano quindi molti piloti, ma Danny Kent si porta davanti a tutti, cercando la fuga. Al Mugello è un’impresa impossibile se si hanno pochi decimi di distacco. Sul rettilineo principale infatti i piloti si riavvicinano tutti grazie anche alle scie e continua la bagarre.

La gara prosegue allo stesso modo fino per tutti i giri che seguono. Chi comanda all’inizio di un giro si trova dietro alla fine del successivo ed i piloti di testa si alternano le posizioni curva dopo curva. Lo spettacolo non manca e, quando ormai sventola la bandiera a scacchi, ad avere la meglio è Miguel Oliveira, seguito da Danny Kent. Ma a decretare il terzo gradino del podio è il fotofinish, con Fenati che ha la meglio su Bagnaia. Ancora Italia in Moto3, ancora Italia sul podio, pronta a lottare per un campionato tutt’altro che scontato.