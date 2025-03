Moto3, è ancora Kent: nuova pole al Mugello

Come di consueto, la Moto3 inaugura il sabato di qualifica del Motomondiale e sul tracciato del Mugello sono scesi in pista i giovani piloti della categoria minore, sotto un bel sole e con le temperature che andavano via via alzandosi. Molta attività in pista già dai primi minuti di qualifica, anche se i tempi non sono stati particolarmente significativi. Solo sul finale della sessione i piloti hanno spinto per ottenere il miglior crono valido a definire la griglia di partenza.

A conquistare la pole position è stato ancora una volta Danny Kent, quest’anno dominatore in Moto3. Con il tempo di 1.56.615 l’inglese del team Leopard si è portato in testa per non lasciare più spazio agli avversari. Ma la vera sorpresa di questo weekend è Hiroki Ono. Staccato di soli 289 millesimi il giapponese compagno di squadra di Kent è riuscito ad agguantare la seconda posizione in griglia e domani scatterà dunque dalla prima fila. Ono precede Romano Fenati, oggi terzo a 7 decimi dal poleman. Il distacco tra il nostro pilota e Kent inizia già ad essere consistente, a dimostrazione dello strapotere dell’inglese in questo turno di qualifica.

In seconda fila troviamo Karel Hanika, a precedere il nostro Niccolò Antonelli, quinto a poco più di sette decimi dal leader, mentre il sesto tempo è per Jakub Kornfeil. L’Italia è molto presente anche sul tracciato toscano del Mugello: la terza fila è tutta tricolore grazie ad Enea Bastianini, Francesco Bagnaia ed Andrea Locatelli, rispettivamente settimo, ottavo e nono. I primi nove piloti sono racchiusi così in meno di un secondo (936 millesimi) e la gara della Moto3 si preannuncia, come sempre, molto combattuta. Più attardarti invece gli altri italiani: Andrea Migno è 24°, Stefano Manzi è 29° e precede Matteo Ferrari, 30°. Alessandro Tonucci è 32°, mentre le due wild card Anthony Groppi e Marco Bezzecchi sono 34° e 35° rispettivamente.

TEMPI E GRIGLIA DI PARTENZA