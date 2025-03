Moto3, Fenati vince a Le Mans. Podio tutto italiano

La Moto3, che come sempre apre le domeniche di gare del Motomondiale, ha visto un trionfo tutto italiano sul tracciato francese di Le Mans. Il Gran Premio di Francia della classe leggera si conclude con una splendida vittoria di Romano Fenati, che ha conquistato la prima vittoria della stagione proprio sul tracciato Bugatti. Apparso decisamente in forma, dopo un avvio di stagione difficile, Fenati ha disputato un’ottima gara, andando a conquistarsi di forza un bellissimo trionfo. L’Italia festeggia nel Paese dei cugini d’oltralpe con un podio tutto italiano. Dopo una splendida bagarre, soprattutto nelle fasi finali di gara, Enea Bastianini ha conquistato il secondo posto, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso il podio con un ottimo terzo posto. I tre portacolori italiani hanno tenuto dietro anche un arrembante Danny Kent. L’inglese, che partiva dal fondo dello schieramento, ha disputato una gara eccellente, rimontando fino alla quarta posizione. Ha provato a sopravanzare i tre nostri connazionali, entrando in bagarre e lasciando tutti col fiato sospeso, ma si è dovuto “accontentare” della medaglia di legno che gli dà comunque un buon punteggio a livello di classifica mondiale.

Se l’Italia festeggia, la Francia non può ritenersi soddisfatta. Dopo aver conquistato la pole position, Fabio Quartararo ha disputato una bellissima gara sempre tra i primi, ma quando ormai mancavano pochi giri alla fine, una scivolata ha rovinato tutto. Inutile riprovare a mettersi di nuovo in pista, la gara per lui è finita sette giri prima dello sventolare della bandiera a scacchi.

LA GARA – Si spegne il semaforo e scatta bene Quartararo, ma lo spunto migliore lo ottiene Antonelli, che si porta in testa, seguito a ruota da Bagnaia. Il francese che aveva ottenuto la pole deve “accontentarsi” della quarta posizione, beffato anche da Fenati in queste primissime fasi di gara. È bagarre tutta italiana nelle prime tre posizioni, con Antonelli, Bagnaia e Fenati che si scambiano continuamente le posizioni nella lotta per la testa della gara.

Nel frattempo inizia la rimonta di Danny Kent, che dal fondo della griglia risale fino a portarsi a poco più di tre secondi dalla testa della gara, dove Bastianini e Fenati si danno battaglia per la prima posizione. Intanto risale Quartararo che, se era rimasto a guardare a metà gara, si prende poi la seconda posizione, lasciando così sfuggire Fenati, che prova la fuga.

Mancano ormai dieci giri alla fine e Kent rientra così nel gruppo dei primi, agguantando l’ottava posizione e ricucendo il margine con i primi, grazie anche alle battaglie dei primi quattro piloti. In testa c’è ancora Fenati, mentre dietro di lui sono sportellate tra Bastianini, Bagnaia e Quartararo. Quest’ultimo però è l’autore del colpo di scena della gara: scivola a sette giri dalla fine ed è costretto ad abbandonare la gara.

Siamo ormai nelle fasi finali di gara e nelle prime quattro posizioni ci sono tre italiani, che danno spettacolo fino alla bandiera a scacchi. A vincere è Romano Fenati, davanti ad Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. La medaglia di legno va a Danny Kent, dopo uno splendido recupero.

