Moto3, Le Mans: pole bagnata per Quartararo

Come spesso accade in Francia, a Le Mans ad essere protagonista è la pioggia. È caduta copiosa durante le qualifiche della Moto3, che di solito aprono il sabato di qualifica del Motomondiale. Poca attività in pista, dunque, con tempi alti che non hanno permesso ai piloti di migliorare le proprie prestazioni. Qualche caduta dei più temerari, fortunatamente senza conseguenze, ha caratterizzato le prime fasi del turno, prima che anche loro rientrassero ai box ad aspettare un miglioramento delle condizioni del tempo e della pista.

Durante tutto il resto delle qualifiche i piloti sono rimasti seduti ai box ad aspettare di uscire, anche se invano. La pioggia non ha permesso così di migliorare i tempi, confermando le posizioni con cui era iniziato il turno. Fabio Quartararo ha ottenuto così la pole position, la seconda in carriera. Il pilota di casa ha conquistato il miglior piazzamento sul circuito di casa, davanti al suo pubblico, dimostrando di essere così un ottimo pilota. Dalla prima fila scatterà domani il compagno di squadra Jorge Navarro. I due piloti del team Estrella Galicia 0,0 erano caduti ad inizio turno, ma nonostante le brutte scivolate non hanno riportato conseguenze ed hanno monopolizzato le prime due posizioni dello schieramento di partenza. A chiudere la prima fila sarà domani Francesco Bagnaia. Mentre i due compagni di squadra sono separati da poco più di un decimo, il nostro pilota accusa già un ritardo importante: quasi sette decimi infatti lo separano dal poleman.

Dopo Bagnaia, per trovare gli altri italiani bisogna scorrere l’intera classifica: gli altri connazionali in top ten sono Romano Fenati, che domani partirà dalla quinta posizione, e Niccolò Antonelli è settimo. Più attardati Matteo Ferrari, Andrea Locatelli e Stefano Manzi, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo rispettivamente. Andrea Migno è sedicesimo, mentre Enea Bastianini è diciottesimo e Alessandro Tonucci solo ventunesimo.

GRIGLIA DI PARTENZA E TEMPI