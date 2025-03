Moto3, Andrea Migno al posto di Arthur Sissis in Mahindra

Cambio interessante in Moto3: Mahindra Racing ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il giovane pilota italiano Andrea Migno, che prenderà il posto di Arthur Sissis, autore di una stagione finora non esaltante ed a punti solo al Sachsenring, già dal Gran Premio di Silverstone fino alla fine di questa stagione, affiancando il portoghese Miguel Oliveira.

Ecco il comunicato con cui il team ha reso nota la fine della collaborazione col pilota australiano: “Mahindra Racing annuncia oggi che il pilota italiano Andrea Migno sostituirà Sissis fino al termine di questa stagione. Migno (18), proveniente dalla VR46 Academy, si è guadagnato la sua chanche mettendosi in evidenza nel FIM CEV Repsol.” “Colgo l’opportunità per ringraziare Arthur e dare il benvenuto a Andrea Migno a Silverstone,” ha aggiunto il CEO di Mahindra Racing, Mufaddal Choonia. “Non vediamo l’ora di tornare a correre.”

Queste sono invece le parole del giovane pilota di Cattolica: “Era da qualche settimana che mi avevano parlato di questa opportunità, ma si è concretizzata solo recentemente. Sono felicissimo di correre nel Mondiale e con un team ufficiale. Il merito è della VR46, io ho solo cercato di andare più forte possibile in questa stagione e con i risultati è arrivata anche questa occasione. Voglio fare un bel lavoro, uso una moto diversa nel CEV e l'obiettivo è adattarsi velocemente alla Mahindra. Silverstone è una pista che conosco, come Misano, perché ci ho corso nella Rookies Cup, ad Aragon e Valencia invece l'ho fatto nel campionato spagnolo. La tripla trasferta extraeuropea invece è un'incognita, ma me la immagino bellissima.”

Andrea Migno, 18 anni, uno dei ragazzi della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, quest’anno è alla sua terza stagione nel FIM CEV Repsol, ma stavolta come pilota del team Aspar VR46, in sella ad una Kalex-KTM. Una buona stagione la sua, in cui è salito anche sul podio a Jerez, e che lo vede al quarto posto in campionato. La sua non sarà la prima apparizione nel Mondiale Moto3, avendo partecipato ai GP di Barcellona e Brno l’anno scorso come wild card. Migno sarà l’ottavo pilota italiano presente nella categoria del motomondiale, assieme a Fenati e Bagnaia (Sky Racing Team VR46), Bastianini e Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3), Tonucci (CIP Moto Team), Ferrari e Locatelli (San Carlo Team Italia).