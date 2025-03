Moto3, a Brno arriva la prima vittoria per Masbou. Bastianini a podio

Come sempre accade in Moto3, le gare non sono mai noiose ed il risultato non è mai scontato. Cielo sereno e condizioni ottimali accolgono “i piccoli”, che aprono le danze delle gare. A tagliare il traguardo per primo in questa domenica ceca è stato Alexis Masbou. Il francese difficilmente dimenticherà il Gran Premio della Repubblica Ceca: per lui è infatti arrivata la prima vittoria in carriera dopo 133 gare. Una gara combattutissima dallo spegnersi del semaforo fino alla bandiera a scacchi ha messo in luce Enea Bastianini. Il pilota dello Junior Team GO&FUN di Gresini ha lottato con i suoi rivali in pista e con un calcagno fratturato. Nonostante l’infortunio, Bastianini non si è mai tirato indietro, entrando in bagarre dall’inizio e guadagnandosi così il secondo gradino del podio. Grande soddisfazione anche per Danny Kent, che ottiene la terza posizione proprio sul finire della gara, chiudendo così il podio. Quinto il suo compagno di squadra e leader della classifica. Jack Miller, dopo una gara “in sordina”, si è fatto vedere in testa sul finire della gara. Quando ormai mancavano quattro giri si è infilato di prepotenza nella bagarre per il primo posto che durava da inizio gara. Con la cattiveria che lo caratterizza, si è portato davanti a tutti, ma i giochi di scie gli hanno soffiato via la vittoria proprio sul traguardo.

Un po’ di delusione per il Team Estrella Galicia 0,0, che vede Álex Márquez e Álex Rins rispettivamente quinto e nono. Il primo è stato beffato dal gioco di scie sul finale di gara, mentre il secondo ha festeggiato la vittoria con un giro di anticipo, rallentando fino a farsi sorpassare dal gruppo di testa. Poco sorridenti anche in casa SKY Racing Team VR46 dopo due gare difficili per i due piloti. Romano Fenati, partito dalla decima posizione, non è andato oltre l’undicesima posizione, dopo una gara in salita. Solo diciassettesimo Francesco Bagnaia, che era riuscito a risalire nella top ten, salvo poi essere protagonista di una lieve imbarcata che l‘ha fatto scivolare fino al 17° posto finale. Gli altri italiani: Niccolò Antonelli è 13°, Matteo Ferrari 20°, Alessandro Tonucci 23° e Andrea Locatelli 25°.

