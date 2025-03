Moto3, a Brno pole per Álex Márquez tra pioggia e bandiere rosse

Meteo incerto e una bandiera rossa hanno caratterizzato le qualifiche della Moto3. La classe che apre le danze ai turni cronometrati che definiscono la pole position, si è trovata a fronteggiare la pioggia, che spesso fa capolino e cambia le carte in tavola. Ad ottenere la migliore prestazione in questo primo pomeriggio ceco è stato Álex Márquez, che è andato oltre il meteo ed una bandiera rossa che ha interrotto il turno a dieci minuti dalla fine. La caduta di Phillip Öttl ha causato il guasto di alcuni airfence. Turno interrotto per ripararli e qualifica ripartita dopo alcuni minuti.

Per lo spagnolo del team Estrella Galicia 0,0 si tratta della seconda pole position stagionale. Domani, accanto a lui scatterà Isaac Viñales, cugino del più celebre Maverick. Per lui un ritardo di soli 223 millesimi dal poleman. Chiude la prima fila un ottimo Niccolò Antonelli, che ottiene il terzo tempo con un distacco di 3 decimi da Márquez. Buon risultato per il pilota del Junior Team GO&FUN Gresini, che domani potrà partire da una posizione privilegiata e avrà la possibilità di riscattare delle gare non andate proprio per il verso giusto.

Apre la seconda fila Álex Rins, che accusa un ritardo di 360 millesimi dal poleman e compagno di squadra. Accanto a lui scatteranno domani Miguel Oliveira, quinto, e Jack Miller, solo sesto. In terza fila si schierano Alexis Masbou, che ad inizio turno avevamo anche trovato in testa alla classifica, Efren Vázquez, autore di una scivolata, ed Enea Bastianini, nono nonostante il calcagno destro fratturato.

Solo decimo Romano Fenati, che è staccato da Márquez di 770 millesimi. Molto vicini i primi dieci, racchiusi in poco meno di otto decimi. Si preannuncia così una gara combattuta già dall’inizio, come siamo ormai abituati. Gli altri italiani: Alessandro Tonucci è 15°, mentre Francesco Bagnaia e Andrea Locatelli sono rispettivamente 20° e 23°. Ultimo degli italiani è Matteo Ferrari, solo 26°.