Indianapolis: Vázquez beffa Fenati sul traguardo e ottiene la prima vittoria mondiale

Prima gara dopo la pausa per i “piloti del futuro”, ovvero i ragazzi della Moto3. I principali rivali per il titolo iridato, ovvero Miller, Márquez, Vázquez e Fenati, scattano dalle prime quattro posizioni, rispettivamente in pole position, in terza, seconda e quarta posizione. È il veterano tra loro, Efren Vázquez, ad ottenere la sua prima vittoria mondiale, superando sul traguardo Romano Fenati. Terza posizione per il leader iridato Jack Miller, che mantiene un buon margine sui rivali.

Scatta Miller davanti a tutti, seguito da Vázquez, Márquez e Fenati, con Bagnaia e Guevara subito in lotta per la quinta posizione, mentre c’è un contatto tra Navarro, McPhee, Masbou e Ajo, con il secondo che ha la peggio perché finisce a terra, mentre gli altri vanno larghi ma riescono a rimanere in gara. Miller cerca di prendere subito qualche decimo sui rivali, mentre Márquez riesce a sorpassare il connazionale prendendosi la seconda posizione, ma poco dopo si aggiunge alla lotta anche Fenati: inizia così una serie di sorpassi e controsorpassi che vede protagonisti soprattutto Márquez e Fenati, che si scambiano varie volte la posizione. Sul quartetto di testa stanno rimontando anche Guevara, Rins e Binder, mentre ci sono intanto le cadute di Gabriel Ramos e Matteo Ferrari, che sono costretti quindi ad abbandonare presto la gara.

Grande lotta tra i quattro piloti in testa: a 19 giri dalla fine si piazza in testa Fenati, seguito da Márquez, Miller e Vázquez, mentre i tre inseguitori ormai si sono ricongiunti formando così un gruppo di sette piloti che battaglieranno fino alla fine per le posizioni del podio. Innumerevoli i sorpassi ed i controsorpassi di cui si rendono protagonisti questi giovanissimi piloti, autori finora di una gara ricca di emozioni, mentre dietro di loro un terzetto composto da Kornfeil, Oliveira e Masbou cerca di recuperare i tre secondi di ritardo. Caduta per Niklas Ajo, che chiude qui la sua gara, mentre a causa di un fuoripista perde parecchie posizioni l’esordiente Jorge Navarro, che fino a quel momento resisteva ai margini della top ten. A dieci giri dalla fine Bagnaia e Tonucci imboccano la corsia dei box: problemi tecnici per il primo e caduta per il secondo, quindi purtroppo la loro gara si chiude in anticipo.

Oliveira, Masbou e Kornfeil stanno mantenendo un ritmo molto alto, con tempi anche più rapidi rispetto al gruppetto di testa, riuscendo così a ricucire il distacco e formando un gruppo di dieci piloti in lotta per il podio. Quasi ogni curva è per questi giovanissimi piloti un’occasione per tentare un sorpasso, scambiandosi continuamente le posizioni in una battaglia senza esclusione di colpi e senza mollare mai il gas. Fenati sembra ormai primo, ma con il gioco delle scie è Efren Vázquez a superarlo sul traguardo ottenendo la prima vittoria mondiale in carriera. Chiude in seconda posizione quindi Romano Fenati, mentre è terzo Jack Miller.

I primi dieci piloti al traguardo:

1. Efren VAZQUEZ - SaxoPrint-RTG - Lap 23

2. Romano FENATI - SKY Racing Team VR46 - +0.065

3. Jack MILLER - Red Bull KTM Ajo - +0.219

4. Alexis MASBOU - Ongetta-Rivacold - +0.372

5. Alex RINS - Estrella Galicia 0,0 - +0.719

6. Alex MARQUEZ - Estrella Galicia 0,0 - +1.013

7. Miguel OLIVEIRA - Mahindra Racing - +1.310

8. Juanfran GUEVARA - Mapfre Aspar Team Moto3 - +1.895

9. Brad BINDER - Ambrogio Racing - +2.037

10. Jakub KORNFEIL - Calvo Team - +2.261

La classifica iridata aggiornata:

1. Jack MILLER – KTM – 158

2. Efren VAZQUEZ – Honda – 137

3. Alex MARQUEZ – Honda – 133

4. Romano FENATI – KTM – 130

5. Alex RINS – Honda – 118

6. Alexis MASBOU – Honda – 92

7. Isaac VIÑALES – KTM – 90

8. Miguel OLIVEIRA – Mahindra – 62

9. Brad BINDER – Mahindra – 56

10. Jakub KORNFEIL – KTM – 54