Moto3, Jack Miller si prende la pole position a Indianapolis

Primo turno di qualifiche dopo la pausa estiva per i ragazzini della Moto3, con la lotta per la pole position che sarà come sempre più viva che mai. La temperatura è attorno ai 26° C mentre l’asfalto è sui 37° C, ed il cielo è nuvoloso, anche se non è prevista pioggia durante questo turno. Esordisce nel Mondiale il giovane pilota del CEV Jorge Navarro, che sostituirà fino alla fine della stagione Livio Loi, appiedato dal team Marc VDS. Nuova pole position del leader del mondiale Jack Miller, ma accanto a lui scatteranno i principali rivali Efren Vázquez e Alex Márquez, staccati rispettivamente di 80 e 81 millesimi.

Tutti i piloti scendono in pista fin dal primo momento per sfruttare ogni minuto di queste qualifiche. Cade subito Alexis Masbou, che prova a ritornare in pista, mentre c’è fin da subito un ballo dei tempi che vede molti cambi di posizioni: dopo una decina di minuti Márquez si prende la prima posizione provvisoria, seguito da Vázquez, Fenati, Bastianini, Rins e Tonucci. Arriva però Miller, che scala la classifica piazzandosi in testa, mentre anche Hanika e Ajo risalgono fino alla quarta ed alla quinta posizione. Poco dopo Rins si inserisce in quinta posizione, mentre Miller stampa un 1:40.836, il primo a scendere sotto il muro dell’1:41 in queste qualifiche. Si piazza Fenati in terza posizione, seguito da McPhee, mentre Bagnaia è risalito in top ten, precisamente in ottava posizione.

C’è qualche problema tecnico sulla moto di Viñales, che quindi è costretto a chiudere in anticipo il turno, mentre Ajo è protagonista di una caduta per fortuna senza conseguenze. Sosta ai box per tutti i piloti per cambiare le gomme e riprende la lotta per la pole position. Marquez e Fenati, secondo e terzo, scendono sotto l’1:41, mentre Navarro si piazza subito dietro di loro in quarta posizione. Vázquez si inserisce prima in quarta posizione davanti al giovane spagnolo, per poi riuscire a prendersi la seconda posizione provvisoria. Scivolata per Alexis Masbou, per fortuna senza conseguenze per il pilota. I tempi non cambiano negli ultimi secondi, quindi la pole position va a Jack Miller, che precede Efren Vázquez e Alex Márquez.

La griglia di partenza:

1. Jack MILLER - Red Bull KTM Ajo - 1:40.727

2. Efren VAZQUEZ - SaxoPrint-RTG - +0.080

3. Alex MARQUEZ - Estrella Galicia 0,0 - +0.081

4. Romano FENATI - SKY Racing Team VR46 - +0.102

5. Juan Francisco GUEVARA - Mapfre Aspar Team Moto3 - +0.280

6. Jorge NAVARRO - Marc VDS Racing Team - +0.521

7. John MCPHEE - SaxoPrint-RTG - +0.557

8. Francesco BAGNAIA - SKY Racing Team VR46 - +0.566

9. Alessandro TONUCCI – CIP - +0.569

10. Karel HANIKA - Red Bull KTM Ajo - +0.584

11. Alexis MASBOU - Ongetta-Rivacold - +0.615

12. Alex RINS - Estrella Galicia 0,0 - +0.660