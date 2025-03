Moto3: Il Team Marc VDS Racing esonera Livio Loi

Livio Loi è stato allontanato dal team a causa degli scarsi risultati stagionali. Il giovane pilota belga occupa la 18° posizione in classifica Moto3, grazie al quarto posto ottenuto in Argentina lo scorso Aprile. Ora Loi dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Marc Bartholemy, team manager della squadra, ha confermato la separazione così: "Siamo stati molto chiari con Livio lo scorso inverno a dicembre, avremmo investito su di lui fino alla settima gara. Così abbiamo coperto tutto: i test, i preparativi, le prove e dopo la settima gara ci aspettavamo fosse nella top 15. Ma giá in Catalogna non era così. Dopo qualche incontro, ci ha detto era la moto che non era competitiva. Gli abbiamo dato un'altra possibilità e cambiato la moto con una KTM per Assen e Sachsenring, ma non c'è stato alcun risultato.'' Il Team è già alla ricerca di un rimpiazzo: ''In pratica, dopo il Sachsenring inizieremo subito a cercare un sostituto - ha proseguito il team manager - L'idea è quella di aiutare un pilota che economicamente non puó permettersi di venire al Grand Prix. Cercheremo di trovare qualcuno in questa situazione, qualcuno che è a casa o sta facendo un buon campionato nazionale. Gli daremo la possibilitá di venire a GP fino alla fine dell'anno."