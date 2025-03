Sachsenring: Miller mette a segno la pole, Masbou 2°, Marquez 3°

Al Sachsenring arrivano anche le moto3, nelle sessioni precedenti il mietitore di super-tempi è stato "Jackass" Miller, il giovane australiano che quest'anno su KTM corre con il Team Red Bull KTM di Ajo. E' infatti lui che ha dominato sia FP1, FP2, e FP3. Non si è lasciato ovviamente mancare nulla ed ha fatto sua anche la pole.

Eppure se con un ottimo 1' 26.997 Jack Miller ha spiazzato tutti gli avversari, non è stato da meno nemmeno il suo rookie compagno di squadra Karel Hanika che, in qualifica, lo ha seguito a ruota. Nonostante non sia riuscito ad ottenere la sua terza pole consecutiva non si è lasciato intimorire nemmeno Alex Marquez a bordo della sua Honda... lo spagnolo infatti ha battagliato fino alla fine ed è stato anche uno dei primi ad uscire dopo il piccolo break dovuto alle pessime condizioni metereologiche che hanno condizionato tutta la griglia di partenza della classe minore del motomondiale.

Non ci fa mancare lo spettacolo nemmeno il nostro Enea Bastianini che nella parte intermedia della sessione si è piazzato per un certo lasso di tempo in seconda posizione provvisoria tuttavia in seguito alle grandi battaglie tra Miller, Hanika,Marquez e Fenati era sceso gradualmente di posizione tanto da partire 10° domani.

Si fa vedere anche il francese Alexis Masbou, il tempo di 1' 27 126 lo ha posizionato proprio dietro il poleman Miller e "grazie" all'interruzione anticipata gli ha garantito il sicurissimo secondo posto in griglia per la gara di domani, davanti ad Alex Marquez.

Ricapitolando la prima fila di domani vede: Miller, Masbou e Marquez. La seconda fila è aperta dal rookie Karel Hanika (KTM), lo seguono Kent (Husqvarna) e Binder (Mahindra). Terza fila per Rins -non al 100% della forma fisica- (Honda), Granado (KTM) e Guevara (Kalex KTM).

Grande assente è Niklas Ajo, dopo l'infortunio il finlandese di Husqvarna ha bisogno di recuperare la sua condizione fisica prima del rientro, momentaneamente è sostituito dallo spagnolo Gabriel Rodrigo, partente dalla 27° posizione.

Gli italiani? Come già detto il primo è Bastianini 10°, poi 12°Antonelli, 14°Ferrari, 15° Tonucci, 20°Locatelli. Non soddisfacente le qualifiche per i piloti VR 46, è 25° Fenati e 26°Bagnaia, che ricordiamo è ancora convalescente dopo l'infortunio subito nel gp precedente.

La gara, domani alle 11, sarà trasmessa anche sul digitale terrestre: Cielo.

Classifica Moto3 QP Sachsenring

Pos. Num. Pilota Naz. Moto Team Tempo Distacco

1 8 JACK MILLER KTM RED BULL KTM AJO 1:26.997

2 10 ALEXIS MASBOU HONDA ONGETTA-RIVACOLD 1:27.106 0.109

3 12 ALEX MARQUEZ HONDA ESTRELLA GALICIA 00 1:27.143 0.146

4 98 KAREL HANIKA KTM RED BULL KTM AJO 1:27.357 0.360

5 52 DANNY KENT HUSQVARNA RED BULL HUSQVARNA AJO 1:27.357

6 41 BRAD BINDER MAHINDRA AMBROGIO RACING 1:27.453 0.456

7 42 ALEX RINS HONDA ESTRELLA GALICIA 00 1:27.585 0.588

8 57 ERIC GRANADO KTM CALVO TEAM 1:27.603 0.606

9 58 JUANFRAN GUEVARA KALEX KTM MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 1:27.673 0.676

10 33 ENEA BASTIANINI KTM JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 1:27.752 0.755

11 65 PHILIPP OETTL KALEX KTM INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 1:27.770 0.773

12 23 NICCOLO ANTONELLI KTM JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 1:27.853 0.856

13 63 ZULFAHMI KHAIRUDDIN HONDA ONGETTA-AIRASIA 1:27.885 0.888

14 3 MATTEO FERRARI MAHINDRA SAN CARLO TEAM ITALIA 1:27.926 0.929

15 19 ALESSANDRO TONUCCI MAHINDRA CIP 1:27.955 0.958

16 32 ISAAC VINALES KTM CALVO TEAM 1:27.970 0.973

17 7 EFREN VAZQUEZ HONDA SAXOPRINT-RTG 1:27.981 0.984

18 84 JAKUB KORNFEIL KTM CALVO TEAM 1:28.013 1.016

19 44 MIGUEL OLIVEIRA MAHINDRA MAHINDRA RACING 1:28.054 1.057

20 55 ANDREA LOCATELLI MAHINDRA SAN CARLO TEAM ITALIA 1:28.113 1.116

21 43 LUCA GRÃœNWALD KALEX KTM KIEFER RACING 1:28.224 1.227

22 61 ARTHUR SISSIS MAHINDRA MAHINDRA RACING 1:28.370 1.373

23 38 HAFIQ AZMI KTM SIC-AJO 1:28.414 1.417

24 51 BRYAN SCHOUTEN MAHINDRA CIP 1:28.439 1.442

25 5 ROMANO FENATI KTM SKY RACING TEAM VR46 1:28.463 1.466

26 21 FRANCESCO BAGNAIA KTM SKY RACING TEAM VR46 1:28.531 1.534

27 91 GABRIEL RODRIGO HUSQVARNA AVANT TECNO HUSQVARNA AJO 1:28.569 1.572

28 17 JOHN MCPHEE HONDA SAXOPRINT-RTG 1:28.770 1.773

29 11 LIVIO LOI KTM MARC VDS RACING TEAM 1:29.099 2.102

30 97 MAXIMILIAN KAPPLER FTR SAXOPRINT RTG 1:29.100 2.103

31 95 JULES DANILO MAHINDRA AMBROGIO RACING 1:29.192 2.195

32 22 ANA CARRASCO KALEX KTM RW RACING GP 1:29.264 2.267

33 9 SCOTT DEROUE KALEX KTM RW RACING GP 1:29.398 2.401

34 86 KEVIN HANUS HONDA FAI RENT-A-JET 1:30.571 3.574

35 4 GABRIEL RAMOS KALEX KTM KIEFER RACING 1:30.873 3.876