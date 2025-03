Moto3 Assen: pole e record di Miller, Ajo in prima fila, bene Antonelli 5°

Sembrava inizialmente una sessione dominata senza pietà da Alex Marquez, sembrava quasi che Miller fosse in difficoltà... ma tutto questo "sembrava" poichè ad Assen il catalano #12 di Estrella Galicia 0,0 non è riuscito a bissare la pole ottenuta nel GP di Montmelò. E' dell'australiano Jack Miller (KTM) infatti la prima casella in griglia di partenza che a pochi minuti dalla bandiera a scacchi ha centrato il tempo di 1'42. 240, tra l'altro, record del circuito olandese.

Intanto ai microfoni SKY Alex Marquez (Honda) dichiara :"Tutto il weekend abbiamo avuto dei problemi con la moto, oggi con delle modifiche al setting le cose sono andate meglio, non mi aspettavo di ottenere la prima fila qui". Infatti, seppure non gli sia riuscito agguantare la prima piazza non vi è andato lontano, è secondo e ha fermato il crono sull' 1'42.356 mettendosi dietro il ritrovato Niklas Ajo, figlio di Aki Ajo proprietario del Team Red Bull KTM Ajo che ha sulle sue moto il rookie Karel Hanika ed il poleman Miller. E' proprio con Miller che il finlandese Niklas Ajo su Husqvarna (di fatto KTM) del team Avant Tecno Husqvarna Ajo ha avuto una piccola incomprensione in pista durante le QP.

La seconda fila è aperta da Alexis Masbou (Honda), veterano di categoria con i suoi 27 anni, lo segue Niccolò Antonelli (KTM) alla ricerca ancora di una gara che riscatti una stagione alquanto difficile a causa delle numerose cadute. 6° è Alex Rins, lo spagnolo un po' "acciaccato" fisicamente dopo la caduta al Montmelò e un'ulteriore caduta (senza conseguenze fisiche stavolta) nelle FP2 di ieri, realizza un tempo di 1'42.564 con la sua Honda misteriosamente ri-settata proprio durante la sessione di qualifiche.

In terza fila troviamo un totale dominio KTM con Isaac Vinales, cugino di Maverick, Karel Hanika e l'italiano Romano Fenati che questa mattina in FP3 aveva accusato problemi alla sua KTM.

Per quanto riguarda gli altri italiani troviamo in 12° posizione Enea Bastianini (KTM), 19° Bagnaia (KTM), 22° Locatelli (Mahindra), 24° Ferrari (Mahindra) e 28° Tonucci (Mahindra). Da non scordare la brillante prestazione di Jasper Iwema, wild card qui ad Assen ma ex pilota mondiale che chiude le sue qualifiche in 17esima piazza dopo aver lottato per le prime file.

Se per queste qualifiche le condizioni meteo sono sembrate un po' incerte tutto sarà da vedere per la gara di domani, sabato 28 Giugno alle ore 11 in diretta su SKY, differita su Cielo oppure visibile su vari siti inline (rojadirecta.org).

Risultati Qualifiche Assen - Moto3

1 JACK MILLER KTM 1:42.240

2 ALEX MARQUEZ HONDA 1:42.356 0.116

3 NIKLAS AJO HUSQVARNA 1:42.430 0.190

4 ALEXIS MASBOU HONDA 1:42.458 0.218

5 NICCOLO ANTONELLI KTM 1:42.515 0.275

6 ALEX RINS HONDA 1:42.564 0.324

7 ISAAC VINALES KTM 1:42.579 0.339

8 KAREL HANIKA KTM 1:42.582 0.342

9 ROMANO FENATI KTM 1:42.594 0.354

10 JOHN MCPHEE HONDA 1:42.730 0.490

11 DANNY KENT HUSQVARNA 1:42.820 0.580

12 ENEA BASTIANINI KTM 1:42.822 0.582

13 MIGUEL OLIVEIRA MAHINDRA 1:42.872 0.632

14 JAKUB KORNFEIL KTM 1:42.914 0.674

15 EFREN VAZQUEZ HONDA 1:42.948 0.708

16 BRAD BINDER MAHINDRA 1:43.058 0.818

17 JASPER IWEMA FTR KTM 1:43.108 0.868

18 ARTHUR SISSIS MAHINDRA 1:43.176 0.936

19 FRANCESCO BAGNAIA KTM 1:43.339 1.099

20 J. GUEVARAKALEX KTM 1:43.393 1.153

21 SCOTT DEROUE KALEX KTM 1:43.397 1.157

22 ANDREA LOCATELLI MAHINDRA 1:43.468 1.228

23 HAFIQ AZMI KTM 1:43.552 1.312

24 MATTEO FERRARI MAHINDRA 1:43.629 1.389

25 PHILIPP OETTL KALEX KTM 1:43.680 1.440

26 ERIC GRANADO KTM 1:43.691 1.451

27 ZULFAHMI KHAIRUDDIN HONDA 1:43.794 1.554

28 A. TONUCCI MAHINDRA 1:43.810 1.570

29 BRYAN SCHOUTEN MAHINDRA 1:43.827 1.587

30 LIVIO LOI KALEX KTM 1:43.851 1.611

31 L. GRÃœNWALD KALEX KTM 1:43.982 1.742

32 J. DANILO MAHINDRA 1:44.514 2.274

33 A. CARRASCO KALEX KTM 1:45.077 2.837

34 T.VAN LEEUWEN KALEX KTM 1:45.138 2.898

35 G. RAMOS KALEX KTM 1:45.943 3.703