Moto3, Montmeló: Márquez in pole con record, Bastianini lo segue

Molti sono i piloti che questo finesettimana giocano in casa, non solo per quanto riguarda la loro nazionalità bensi la propria regione: la Catalogna è ormai ben noto che sia la culla della quasi totalità dei piloti spagnoli approdati al motomondiale. Tutto questo servirà a scoraggiare un Miller o un Fenati al top della classifica in favore di un Rins,un Marquez o un Vinales? Di fatto è tutto da scoprire in gara, le precedenti sessioni di libere non hanno evidenziato un particolare dominio di un solo pilota, prima Fenati poi Ajo e poi in FP3 un Marquez che abbassa il corno sull' 1'50.519 ci rendono l'idea che le QP possano farci divertire e non poco.

Si parte quasi subito con una bandiera gialla, Schouten compagno di team di Tonucci cade e la moto rimane in mezzo alla pista. Gli italiani si fanno vedere fin da subito, macinano tempi sull'1.51 Antonelli poi Bastianini su stampo di Tonucci, Rins si mette davanti a tutti ma ancora non raggiungiamo l'1'50 di Marquez nelle FP3, vari sono i caschi rossi. Rins cerca un buon piazzamento, forse ancora una pole dopo quella al Mugello, Antonelli ha assolutamente bisogno di piazzarsi al meglio e poter portare a termine una gara nelle posizione che gli spettano e Bastianini cerca il riscatto dopo esser stato gettato fuori da Miller durante il suo GP di casa sul tracciato toscano quando stava lottando per le prime posizioni.

Jack Miller intanto rimane pacato ma decide di uscire fuori e inizia ad accendere una successione di caschi rossi che fan tremare il tempo di Rins e spodestano il centauro di Estrella Galicia dalla pole provvisoria, i tempi sono ancora sul 1'51 basso. Cade intanto la Carrasco. Arriva anche Marquez intanto e si piazza in prima posizione almeno finchè Rins non riacciuffa il best time.

A 7 minuti dal termine della sessione è ancora Rins davanti, lo seguono Marquez Ajo, Miller, Bastianini e Hanika. Il tempo stringe e Marquez si ripete e regala un altro record alla pista, 1'50.232. Caduta per Rins che pregiudicherà non poco la sua griglia di partenza. Vengono su Binder e soprattutto Bastianini che a nemmeno 2 minuti dalla bandiera a scacchi si porta in seconda posizione. Binder per un soffio non acciuffa le prime tre posizioni. Niente scalfisce il tempo di Marquez che alla bandiera a scacchi conclude la giornata con la prima pole di carriera ed il recordo del circuito del tracciato del Montmelo! Rins per fortuna non soffre molto la caduta e parte comunque dalla prima fila -tuttavia è stato trasportato al centro medico in barella e attendiamo ulteriori novità-, ottima la seconda posizione per l'italiano Enea Bastianini che mai aveva girato in questo circuito prima di venerdì.

post news: Rins si è fratturato un dito del piede sinistro.

Moto3 Qualifiche - GP Monster Energy Catalunya

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.7 1'50.232

2 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.1 1'50.850 0.618 / 0.618

3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.4 1'50.912 0.680 / 0.062

4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 233.9 1'51.024 0.792 / 0.112

5 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 228.9 1'51.308 1.076 / 0.284

6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 230.7 1'51.360 1.128 / 0.052

7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 235.8 1'51.456 1.224 / 0.096

8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 239.1 1'51.471 1.239 / 0.015

9 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 233.5 1'51.481 1.249 / 0.010

10 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 233.5 1'51.499 1.267 / 0.018

11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.9 1'51.667 1.435 / 0.168

12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.4 1'51.693 1.461 / 0.026

13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 236.6 1'51.693 1.461

14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.9 1'51.704 1.472 / 0.011

15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 233.5 1'51.812 1.580 / 0.108

16 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.3 1'51.848 1.616 / 0.036

17 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.1 1'52.131 1.899 / 0.283

18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 235.7 1'52.227 1.995 / 0.096

19 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 234.4 1'52.251 2.019 / 0.024

20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.7 1'52.363 2.131 / 0.112

21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 237.7 1'52.439 2.207 / 0.076

22 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 238.0 1'52.463 2.231 / 0.024

23 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 233.2 1'52.614 2.382 / 0.151

24 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 232.9 1'52.712 2.480 / 0.098

25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 235.1 1'52.909 2.677 / 0.197

26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 234.5 1'52.911 2.679 / 0.002

27 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 233.0 1'52.934 2.702 / 0.023

28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.1 1'53.130 2.898 / 0.196

29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 229.8 1'53.263 3.031 / 0.133

30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 235.1 1'53.266 3.034 / 0.003

31 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 232.7 1'53.504 3.272 / 0.238

32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 235.2 1'53.912 3.680 / 0.408

33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 224.5 1'53.915 3.683 / 0.003

34 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 236.2 1'54.070 3.838 / 0.155

35 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 234.4 1'54.369 4.137 / 0.299