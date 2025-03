Moto3, pole e record per Rins al Mugello

Torna a farsi vedere Álex Rins, che ottiene la seconda pole position stagionale sul circuito del Mugello, dopo quella di Losail. Dopo un inizio di stagione un po’ in ombra, il pilota spagnolo è tornato a dire la sua e lo ha fatto qui in Italia. Sul tracciato del Mugello ha fatto segnare il tempo di 1.56.999, conquistando la pole position ed il nuovo record della pista. Lo spagnolo della Honda ha ottenuto la sua miglior prestazione poco prima di incappare in una scivolata che, però, non ha compromesso la sua qualifica. Il suo tempo è rimasto imbattuto fino alla fine. Jack Miller non ha potuto far altro che accontentarsi della seconda posizione e domani scatterà dalla seconda casella della griglia di partenza. Chiude la prima fila un sorprendente Jakub Kornfeill.

Ad aprire la seconda fila sarà Romano Fenati, che non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione. Accanto a lui in griglia Alexis Masbou e Álex Márquez, un po’ attardato. Molto indietro rispetto ai suoi diretti rivali è Efrén Vázquez, che domani scatterà dalla decima posizione.

I giochi di scie su un tracciato veloce e con il rettilineo più lungo del mondiale hanno contribuito a rendere più combattuta la qualifica. I primi dieci piloti sono racchiusi in un secondo e si prospetta una gara avvincente.

Gli altri piloti italiani in griglia: Niccolò Antonelli e Alessandro Tonucci sono rispettivamente 13° e 14°. Enea Bastianini è 16°, mentre Francesco Bagnaia è 17° e Matteo Ferrari 22°. Andrea Locatelli e Simone Mazzola sono 23° e 32°.