Inter-Bodo: l'Inter sogna la remuntada

Questa sera l'Inter scenderà in campo per provare una remuntada storica contro la squadra "sorpresa" di questa Champions League: il Bodo Glimt.

L'andata è terminata 3-1 per i norvegesi, ma si sa che in casa il Bodo è una delle squadre più difficili da affrontare viste le condizioni in cui si gioca. I nero azzurri guidati da Chivu dovranno vincere con 3 gol di scarto per passare il turno.

La rimonta sarà complicata, ma non impossibile. Le differenze tecniche tra le due squadre sono importanti e la spinta dei tifosi interisti sarà sicuramente un fattore determinante, soprattutto visti i numeri, infatti la vendita dei biglietti da parte dell'Inter per la sfida decisiva di questa sera contro il Bodo Glimt dice che sono stati venduti circa 65.000 tagliandi, di cui 3000 agli ospiti. Potrebbe essere, però, determinante l'assenza di Lautaro Martinez.

Oltre alla differenza tecnica e alla spinta dei suoi tifosi, l'Inter, potrà sicuramente cavalcare l'onda d'entusiasmo data dalla vittoria per 2-0 contro il Lecce al Via del Mare.

PROBABILI FORMAZIONI

Chivu, per questo turno, non potrà fare affidamento su Lautaro Martinez, infortunato e che starà ai box a lungo e Calhanoglu, quindi punterà su Zielinski e Pio Esposito. Inoltre, a destra il favorito sembra essere Luis Henrique che potrebbe prendere il posto di Darmian mentre a sinistra giocherà Di Marco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen

DOVE VEDERE IL MATCH

La partita ha il fischio d'inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta su sui canali Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in diretta streaming su Sky Go e Now TV.

Oltre a Inter-Bodo, questa sera, si giocheranno anche Atletico Madrid-Bruges (andata 3-3) alle 18:45, Newcastle-Qarabag (andata 6-1) e Bayer Leverkusen-Olympiacos (andata 2-0) alle 21:00, tutte in esclusiva su Sky.