Inter-Torino: Chivu si presenta con una manita

E' iniziato il campionato anche per Inter e Torino, le due squadre si sono sfidate a San Siro in una sfida dominata dalla squadra di Chivu. L'allenatore si presenta al pubblico di San Siro con una manita totalmente inaspettata frutto di una prestazione perfetta dei suoi giocatori.

Stecca invece Baroni alla prima sulla panchina granata che, al momento, non convince. Nonostante i buoni innesti, come Simeone, il toro non ha mai messo in difficoltà l'Inter. Il potenziale per far meglio c'è, dovrà essere mister Baroni a farlo uscire fuori.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo vede l'Inter padrona del match, la formazione nero azzurra lascia pochissimi spazi alla squadra di Baroni. Oltre ad una difesa solida, l'Inter, mette in mostra la capacità di giocare tra le linee, tipico stile delle squadre di Chivu.

Dopo diversi assedi, i nero azzurri, passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Bastoni che insacca la palla al 18'. Nonostante il gol l'Inter continua a spingere e Thuram trova il raddoppio al 36'.

Il Torino prova a reagire ma non riesce praticamente mai ad impensierire la difesa interista. Quando il possesso del pallone era granata le azioni erano sterili e difficilmente sono arrivate in area di rigore.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo è una vera e propria lezione di calcio dell'Inter per il Torino. Infatti, i nero azzurri, hanno annichilito la squadra di Baroni siglando altri 3 gol realizzando quindi una manita inaspettata.

I gol sono stati segnati da Lautaro al 52', Thuram al 62' trovando quindi la prima doppietta della stagione e al 72' il primissimo gol in maglia nero azzurra di Bonny.

Il Torino è stato pericoloso solamente al 49' con Simeone che ha provato ad impattare dal volo il pallone senza, però, alcun risultato. Parte quindi malissimo la stagione della formazione granata che dovrà subito archiviare il risultato di questa sera e cercare di ripartire al meglio già dalla prossima giornata per evitare di perdere altri punti preziosi.