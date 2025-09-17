Ajax-Inter: i nerazzurri pronti a ripartire in Champions

Questa sera alle 21:00, ad Amsterdam, andrà in scena Ajax-Inter che sancisce l'inizio del percorso europeo per le due squadre. L'Inter nelle ultime due campagne europee è sempre arrivata in finale, uscendone però sconfitta entrambe le volte.

L'Ajax, invece, ha vissuto due competizioni europee piuttosto deludenti. Nella Champions della stagione 2023/24 non ha superato la fase a gironi. L'Ajax ha avuto difficoltà sia in campo che fuori, con una rosa giovane e una strategia societaria improntata alla valorizzazione dei talenti.

Nella passata stagione invece hanno partecipato alla UEFA Europa League uscendo agli ottavi di finale.

www.france24.com

COME ARRIVANO LE SQUADRE AL MATCH?

Sia Inter che Ajax non arrivano alla partita di questa sera nel migliore dei modi, entrambe le squadre vengono da un inizio di campionato non proprio brillante.

La squadra olandese, che ha già disputato cinque partite in Eredivise, arriva al match dopo due pareggi e due vittorie. Tutto sommato, un inizio non male, ma nemmeno eccezionale come ci si aspetterebbe da questo club.

I nerazzurri invece, come tutte le altre squadre italiane nella competizione, hanno sulle gambe soltanto le prime tre giornate di Serie A. L'inter a differenza dell'Ajax ha iniziato in maniera nettamente peggiore con una sola vittoria e due sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI

Per l'Ajax il punto di riferimento sarà Klaassen, grande ex della partita insieme a Chivu, che sarà affiancato da Regeer e Taylor, mentre la linea difensiva vedrà Itakura e Baas schierati a protezione di Jaros. Berghuis sarà indisponibile per problemi fisici, pronto Edvardsen.

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga

Chivu è intenzionato a rivoluzionare gli undici titolari rispetto alla sconfitta contro la Juventus. In porta però, nonostante le recenti prestazioni, conferma Sommer come ha anticipato in conferenza.

La difesa vede De Vrij in vantaggio su Acerbi. Chance per Carlos Augusto che prenderà il posto di Bastoni. A sinistra torna Dimarco, in mezzo al campo spazio per Sucic che prende il posto di Mkhitaryan mentre Frattesi e Barella sono a ballottaggio.

In dubbio Lautaro Martinez, che ha saltato la rifinitura ma tenterà di recuperare in extremis. Pronto però Pio Esposito al fianco di Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

DOVE VEDERE AJAX-INTER

La partita, valevole per la prima giornata di UEFA Champions League, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.