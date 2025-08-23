Serie A: a cosa punta l'Inter di Chivu?

Finalmente riparte la nostra amata Serie A, siamo tutti pronti a vivere un campionato che si prospetta equilibrato e pieno di sorprese dettate da mercati di livello, mercati bloccati e mercati rivoluzionari di determinate società.

Tra le squadre che potrebbero sorprendere c'è l'Inter. Il vecchio ciclo di Inzaghi si è concluso ed è iniziata l'era Chivu che, però, non ha fatto proprio una bella figura al mondiale per club e molti tifosi sono già scettici.

Il mercato dei nero azzurri non è stato dei migliori ma comunque degli innesti sono arrivati e quindi la domanda è: dove arriverà questa Inter?

Corriere della Sera

SCUDETTO O SOGNO CHAMPIONS?

L'Inter negli ultimi anni ci ha abituati a vederla trionfare sia in Campionato che in Champions League raggiungendo due finali nella massima competizione europea. Alla sua guida c'era però un maestro come Inzaghi, abituato sin dai tempi della Lazio a gestire la rosa per più competizioni.

Chivu, d'altro canto, è alla prima esperienza per quanto riguarda allenare una big e giocare tre competizioni, dovrà essere bravo a trovare subito un metodo di gestione adatto per non bruciare la squadra e rischiare di fare un brutto percorso sia in Italia che in Europa.

Essendo però la sua prima esperienza al timone di una big, Christian Chivu, potrebbe decidere di puntare di più sul campionato per provare a riportare lo scudetto alla squadra nero azzurra.

DOVE ARRIVERA' L'INTER?

Fare pronostici è sempre una cosa difficile, sicuramente possiamo dire che analizzando gli acquisti fatti dall'Inter e dalle altre squadre, al momento, i nero azzurri non sono i favoriti per lo scudetto.

La cosa certa è che l'obbiettivo principale di questa società è sempre quello di vincere il campionato e quindi ci proveranno in tutti i modi provando a spodestare il Napoli di Antonio Conte.

Avranno invece al 100% vita facile per quanto riguarda la qualificazione in Champions League.

Non bisogna dimenticarsi della Coppa Italia, anche la vittoria di questa coppa è un obbiettivo chiaro e definito della società e sarà sicuramente premura di mister Chivu portarlo in bacheca per regalarsi il primo trofeo al primo anno in panchina.

Ricapitolando si può pensare che l'Inter farà un bel percorso ma non così bello da riportare lo scudetto a Milano, per quello serviranno probabilmente un paio di stagioni. La Coppa Italia potrebbe essere il trofeo più agevole considerando che squadre come Napoli e Milan cercheranno rispettivamente di avanzare il più possibile in Europa e di vincere lo scudetto lasciando libera la strada appunto a squadre come Inter, Roma, Juve, Lazio e Atalanta per quanto riguarda la Coppa Italia.