L'Inter di Chivu non delude: Lazio sconfitta e vetta raggiunta

A pochi minuti dall’inizio del match, il tocco magico di Lautaro Martínez porta a segno la prima rete dei nerazzurri: un errore in uscita della Lazio, un recupero palla incredibile conclusosi con il 'Toro' Lautaro Martínez che, con una giocata da fuoriclasse, ha steso Provedel. Barella, Calhanoglu e Sucic sono stati il fulcro del centrocampo nerazzurro, dominando la fase di possesso e mantenendo un pressing alto preteso da Chivu.Ange-Yoan Bonny, attaccante nerazzurro, ha dimostrato di essere la spalla destra perfetta per l'argentino. Al 62', l'ex Parma ha siglato il raddoppio, su cross al bacio di Dimarco, anticipando la difesa laziale con un movimento da centravanti classico. Gol che sigla la crescita di Bonny sotto la guida di Chivu.

Lazio Coraggiosa, ma Sfortunata

Nonostante il risultato, la Lazio ha avuto i suoi momenti. L'ingresso di Zaccagni ha dato carica all'attacco biancoceleste. Al 77', il colpo di testa di Gila ha colpito in pieno la traversa. Maurizio Sarri dovrà lavorare ancora molto sui suoi, che nelle grandi sfide sembrano ancora peccare in concretezza.

L'Inter e la Corsa Scudetto

Con questo successo, l'Inter si avvicina alla vetta. La squadra è compatta, l'allenatore ha trovato la quadratura del cerchio. La prossima giornata dirà molto, ma per ora, l'Inter si gode la vetta.

Voti e Pagelle

I tre voti più alti sono andati senza sorprese a chi ha deciso il match: Lautaro Martínez (8), decisivo e leader assoluto; Ange-Yoan Bonny (7.5) e Alessandro Bastoni (7.5), essenziale in difesa. A centrocampo ottime prove per Barella e Calhanoglu (7). L'unico nerazzurro sotto la sufficienza è risultato Dumfries (5.5), in difficoltà nelle coperture. Sul fronte Lazio, si salva solo Zaccagni (6.5), l'unico a creare pericoli concreti, mentre la linea difensiva, con Isaksen (5) e i centrali Romagnoli e Gila (5.5), ha sofferto troppo la pressione dell’Inter, soprattutto sull'errore del vantaggio nerazzurro.

Prossimi Match: Testa ai prossimi impegni

La sosta Nazionali è vicina. Successivamente, l'Inter affronterà l'Atalanta a Bergamo, una partita complicata che potrebbe determinare l'andamento del campionato. La Lazio cercherà riscatto in casa, ospitando il Monza. Per la squadra di Sarri è fondamentale ritrovare i tre punti. Sarà cruciale per i biancocelesti non perdere altro terreno dalla zona Europa/Champions.