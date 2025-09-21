Inter-Sassuolo: i nerazzurri a caccia della seconda vittoria in campionato

Quello che andrà in scena questa sera a San Siro, tra Inter e Sassuolo, è da considerarsi a tutti gli effetti uno scontro diretto. Entrambe le squadre si presentano alla partita con soltanto tre punti, ed entrambe sono costrette a vincere.

L'Inter deve vincere per rimettersi in carreggiata nella corsa allo scudetto, mentre il Sassuolo per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione e cercare di centrare, a fine stagione, l'obiettivo salvezza.

Le due squadre arrivano alla partita con condizioni fisiche diverse tra loro: l'Inter sarà probabilmente più stanca, visto il match di Champions League disputato mercoledì, ma allo stesso tempo può contare su una rosa ampia.

Il Sassuolo, che ovviamente non ha avuto nessun impegno infrasettimanale, potrebbe essere avvantaggiato dal punto di vista fisico. Anche mentalmente potrebbero essere in fiducia, vista la precedente vittoria contro la Lazio. Non dimentichiamoci, poi, che i neroverdi sono stati spesso la "bestia nera" dell'Inter.

interclubcastellanza.it

PROBABILI FORMAZIONI

Chivu dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla sfida di mercoledì sera in Olanda: a partire dalla porta, dove giocherà Josep Martinez e non Sommer. Riposo per Bastoni: spazio per Carlos Augusto nel trio difensivo.

Chance in vista per Sucic che giocherà al posto di Mkhitaryan. Lautaro sta bene e si candida a una maglia da titolare: occhio però al ballottaggio con Pio Esposito.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Grosso dovrà fare a meno di Walukiewicz: a ricoprire il ruolo di terzino destro sarà Coulibaly. Vranckx mezzala accanto ad un Matic di grande esperienza, nessun dubbio per quanto riguarda l'attacco: fiducia al trio Berardi-Pinamonti-Laurienté.

SASSUOLO (4-3-3): Maric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita tra Inter e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Inter-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer e selezionare la finestra dell’evento.