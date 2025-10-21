L'Inter domina in Champions: poker all' Union Saint Gilloise

Questa terza giornata di Champions League ha visto in campo Union Saint-Gilloise e Inter, in quello che è stato un match divertente, caratterizzato da un primo tempo molto equilibrato, nonostante il doppio vantaggio nerazzurro, e da un secondo tempo dominato dalla squadra di Chivu.

La partita si è giocata in un bel ambiente: 16 mila tifosi belgi hanno sostenuto la propria squadra anche quando si è trovata sotto di quattro gol. Presente anche una nutrita fetta di tifosi interisti, che si sono fatti sentire dagli spalti.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo del match vede in campo due squadre vogliose di giocare un calcio veloce e offensivo. I padroni di casa, l'Union Saint-Gilloise, contro ogni aspettativa, arrivano più volte vicini al gol del vantaggio, facendo tremare i nerazzurri di Chivu.

Esattamente al 4° minuto di gioco, Borges conclude superando Sommer, ma un immenso Lautaro Martínez salva sulla linea un gol già fatto.

L'Inter soffre davvero tanto nella prima metà del primo tempo ma, con il passare dei minuti, inizia a prendere fiducia e a creare occasioni, in particolare con il proprio capitano, Lautaro Martínez.

Al 41° minuto, i nerazzurri siglano il primo gol del match grazie a Dumfries, a seguito di un calcio d'angolo. Esattamente cinque minuti dopo, arriva il raddoppio che porta la firma di Lautaro Martínez, dopo una ripartenza da Playstation.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo, a differenza del primo, vede quasi solamente l'Inter in campo. La squadra di Chivu, nonostante il doppio vantaggio, continua a spingere e, al 53° minuto, guadagna un calcio di rigore poi realizzato da Çalhanoğlu, siglando così il 3-0.

I nerazzurri proseguono sulla stessa onda e arrivano più volte vicini al poker, soprattutto grazie alle giocate di Bonny che, proprio con una grande giocata, al 76° serve perfettamente in area di rigore Pio Esposito, il quale insacca segnando il suo primo gol in Champions League e il quarto del match.

I padroni di casa, in questa ripresa di gioco, si sono fatti vedere poco: sono state solamente tre le azioni che hanno impensierito la difesa dell'Inter.

Con questa vittoria la squadra di Chivu si porta al secondo posto della classifica unica di UCL.