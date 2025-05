Le due squadre si presentano all'incontro arrivando da due periodi di forma completamente diversi, da un lato abbiamo i granata padroni di casa che, nelle ultime quattro partite hanno collezionato due sconfitte, un pareggio e una vittoria.

Dall'altro lato l'Inter, sempre negli ultimi quattro match, ha ottenuto una sola sconfitta, un pareggio e due vittorie di cui l'ultima per 4-3 contro il Barcellona in quella che è stata molto probabilmente la semifinale europea più bella degli ultimi dieci anni.

Proprio per quest'ultima partita però, l'Inter, potrebbe arrivare più stanca alla partita di Domenica e il Torino potrebbe approfittarne per dare fastidio e provare a strappare un pareggio.

E' vero che i granata non si giocano nessun obiettivo a livello di classifica (salvezza ampiamente raggiunta e posto in Europa troppo distante) ma se dovessero riuscire a vincere o pareggiare eguaglierebbero un record del 1995: quello di dieci risultati utili di fila in casa (l'ultimo ottenuto con sei pareggi e quattro vittorie).

PRECEDENTI TRA I CLUB

Torino-Inter è una storica per la nostra Serie A. L'Inter ha vinto 31 delle 80 partite disputate a Torino in campionato. I granata hanno ottenuto il successo in 25 occasioni, mentre i pareggi sono stati 24.

Anche il numero di gol sfiora la parità: Il Toro ha siglato 102 reti, l’Inter invece 105.

L’Inter arriva a questa partita con una striscia di cinque vittorie consecutive contro il Torino in Serie A, di cui quattro con clean sheet. La striscia di vittorie più lunga contro i granata è quella tra il 2002 e il 2008, quando i nerazzurri sconfissero i granata per sette partite di fila.

Non solo, i nerazzurri non perdono contro il Torino da 11 partite di fila in campionato, una serie di vittorie iniziata nella stagione 2019/20. Anche in trasferta i dati sono a favore dell’Inter che ha ottenuto il successo in quattro delle ultime cinque partite in casa granata.

STADIO VERSO IL SOLD-OUT

Nonostante il Torino non stia lottando per alcun reale obiettivo, i tifosi granata accorreranno in moltissimi allo stadio andando verso il tutto esaurito. La Curva Maratona, nonché settore principale del tifo granata, è già esaurita, così come i distinti. Lo stesso discorso vale per i tifosi interisti i quali occuperanno il settore ospiti più o meno in 2000.

Rimane qualche biglietto in Tribuna e Curva primavera con quest'ultima soggetta a limitazioni, infatti come si legge nella nota diramata dal club «La Curva Primavera, acquistabile solo se in possesso di tessera Cuore Granata, è vietata a tutti i residenti nella regione Lombardia e in generale alla tifoseria Inter. Sarà pertanto vietato l’accesso allo stadio in Curva Primavera con sciarpe, cappellini o qualsiasi indumento della squadra ospite, senza eccezioni».

Ma se dovessero riempirsi completamente, andrebbero a registrare un Sold Out che nella Torino granata mancava da tempo.

PROBABILI FORMAZIONI

L'Inter, nonostante debba provare ad agganciare il Napoli per tenere vivo l'obiettivo Scudetto, schiererà una formazione diversa dal solito. Questo perché ovviamente Inzaghi farà riposare i suoi Big in vista della finale di UCL.

Il Torino, invece, schiererà la solita formazione per provare a portare a casa dei punti nonostante ormai a livello di obiettivi non abbia più nulla da giocarsi.

TORINO 4-2-3-1: Milinkovic Savic, Dembele, Maripan, Coco, Biraghi, Ricci, Casadei, Lazaro, Vlasic, Elmas, Adams.

INTER 3-5-2: Sommer, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Barella, Asslani, Zielinski, Zalewski, Arnautovic, Taremi.

Inzaghi quindi effettuerà un massiccio turnover mandando in campo giocatori che hanno macinato meno minuti in stagione ma comunque giocatori di qualità.

DOVE VEDERE IL MATCH

Il match si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 18:00 e sarà valevole per la 36esima giornata di Serie A EniLive.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, DAZN.

Inoltre sarà visibile in Streaming su DAZN, Sky Go e Now TV.