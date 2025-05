Inter - PSG: 90 minuti per scrivere la storia

Sabato 31 maggio serviranno 90 minuti, o qualcosa in più per scrivere la storia europea di queste due grandissime squadre. Entrambe hanno fatto un percorso incredibile eliminando alcune delle squadre più forti d'Europa.

L'Inter arriva in finale di Champions League dopo aver battuto due delle favorite, Bayern Monaco e Barcellona rispettivamente ai quarti di finale e in semifinale compiendo una vera e propria impresa che in pochi si aspettavano.

Il Psg ha avuto un percorso leggermente più semplice ma comunque insidioso. I francesi sono arrivati all'ultimo atto della massima competizione europea dopo aver battuto due colossi inglesi, il Liverpool e l'Arsenal.

Per l'Inter si tratta della seconda finale di Champions League in 3 anni, grazie ad Inzaghi i nerazzurri sono tornati a brillare in Europa e i tifosi sperano di poter vedere alzata al cielo la coppa dalle grandi orecchie per la quarta volta nella loro storia.

D'altro canto il Psg manca in finale da 5 anni, l'ultima giocata e persa contro il Bayern Monaco a Lisbona il 23 agosto 2020. Nella loro storia i francesi non hanno mai vinto questa competizione. Che sia questa la volta buona per diventare Campioni d'Europa per la prima volta nella loro storia?

MAREA DI TIFOSI INTERISTI A MONACO

Poter vedere dal vivo la finale di Champions League della propria squadra è il sogno di ogni tifoso e per noi italiani è un qualcosa di molto raro dato che difficilmente le nostre squadre vanno così avanti nella competizione.

Proprio per questo 40mila tifosi nerazzurri arriveranno a in Germania pronti a sostenere la loro squadra del cuore e spingerla verso il successo europeo.

Molti di loro, però, dovranno sostenerla da fuori lo stadio. Infatti la struttura potrà ospitare poco più di 18mila tifosi (numeri più o meno simili ai tifosi del Psg).

DOVE VEDERE LA FINALE?

La finale del 31 maggio tra Inter e Psg sarà trasmessa live sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Sarà inoltre possibile vederla per gli abbonati NOW Tv e in diretta su TV8.