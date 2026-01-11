Il Milan la riprende ancora allo scadere. È 1-1 al Franchi

Secondo 1-1 consecutivo per il Milan, che dopo il pareggio di San Siro contro il Genoa di giovedì scorso; arrivato grazie al colpo di testa di Leão nei minuti finali, e soprattutto al rigore calciato alle stelle di Stanciu nell'ultima azione della partita; si ripete a Firenze, nell'unica partita delle ore 15 di questa domenica di Serie A.

IL MATCH

Il primo tempo inizia con una Fiorentina in continua spinta, anche grazie all'entusiasmo ritrovato dopo gli ultimi ottimi risultati ottenuti in campionato, anche se non arrivano occasioni importanti, ad eccezione di un tiro di Gosens dal limite dell'area, che però, finisce sopra la traversa di Maignan. Intorno al 18esimo minuto, si fa vedere anche il Milan, uno scambio Pulisic-Füllkrug (alla prima da titolare in Serie A), porta lo statunitense a faccia a faccia con De Gea, nel tentativo di saltare il portiere viola però, si defila troppo e il tiro finisce sull'esterno della rete. La stessa situazione si ripete pochi minuti più tardi, quando un'altra ottima sponda del tedesco, mette davanti alla porta l'americano, che non angola abbastanza e rende possibile all'estremo difensore spagnolo l'intervento. La squadra di Allegri continua ad attaccare, e al 23esimo minuto, su un corner, Gabbia riesce a smarcarsi e a colpire di testa, ancora una volta De Gea neutralizza respingendo. La prima metà di partita si chiude in equilibrio totale, 0-0. Il secondo tempo si apre nella stessa maniera del primo. La Fiorentina, aiutata dalla spinta del proprio pubblico, si esalta, e chiude il Milan nella propria area di rigore. Il tecnico livornese prova a correre ai ripari, inserendo Fofana, Bartesaghi, Rabiot e Leão. La situazione però non cambia, e al 66esimo, su un calcio d'angolo, battuto perfettamente da Gudmundsson, Comuzzo sale in cielo, e con un leggero tocco testa, mette fuori causa Maignan. Vantaggio meritatissimo della viola, che non ha permesso al Milan di respirare per i primi venti minuti della ripresa. Il secondo tempo continua con il Milan che riesce al alzare il proprio baricentro, ma senza creare occasioni significative. Al minuto 82, Bartesaghi calcia altissima un'ottima punizione dal limite dell'area. Al 90esimo minuto, arriva il pareggio rossonero. Fofana con una palla filtrante leggermente defilata, permette a Nkunku, entrato pochi minuti prima, al posto di Pavlovic, costretto alla sostituzione per un brutto scontro con Comuzzo, di entrare in aerea e battere De Gea con una conclusione potente, che prima sbatte sul palo e poi si insacca dalla parte opposta della rete. Le emozioni non sono finite, e al 96 esimo minuto, su un contropiede viola, Brescianini, alla prima con la nuova maglia, colpisce la traversa a Maignan battuto. La partita si conclude così,1-1, un risultato che non accontenta nessuna delle due squadre.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA DELLE DUE SQUADRE

La Fiorentina, non è ancora uscita dalla zona retrocessione, con il pareggio odierno infatti, si trova momentaneamente al 18esimo posto(14 punti), a+1 su Pisa e Verona, con i veneti che però, ancora devono recuperare il match contro il Bologna, non giocato a causa della Supercoppa. Nel prossimo impegno di campionato, la viola affronterà proprio i rossoblù, domenica 18 gennaio alle 15.

Il Milan invece, perde ancora punti con squadre della seconda metà della classifica, dopo Cremonese,Sassuolo, Parma, Pisa e Genoa. I rossoneri si trovano adesso a +2 sul Napoli e a -2 dall'Inter. Con le due squadre che si affronteranno domenica 11 gennaio alle 20:45, nel big match della 20ª giornata di Serie A. La squadra di Allegri, adesso dovrà recuperare a Como (il prossimo giovedì), il match non giocato per la Supercoppa e poi ospiterà a San Siro, domenica 18 gennaio alle 20:45, il Lecce di Eusebio di Francesco.